王浩宇問牛排有沒有「賽德克巴萊」蘇貞昌：不該有歧視
王浩宇問牛排有沒有「賽德克巴萊」蘇貞昌：不該有歧視
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-11 13:06:55
桃園市議員王浩宇日前在臉書貼文，內容為一張牛排照片，並寫下「這裡面，有賽德克巴萊嗎？阿姨說」，用原住民族賽德克、萊克多巴胺在唸法上類似的雙關語，挨轟歧視原住民。今（11）日國民黨立委李德維質詢時問行政院長蘇貞昌「要不要譴責王浩宇？」蘇再三重申「歧視的行為不好啦。」但沒有直接對王浩宇做出批評。
「王浩宇在臉書上問，這牛肉有沒有賽德克巴萊，院長，這有沒有消費、甚至歧視原住民？」蘇貞昌第一時間沒有正面回答，只說「有在網路上看到，是菜市場買菜的太太在問，意思是在問有沒有萊克多巴胺，因為賽德克巴萊比較有名。」李德維進一步問「民眾搞不清楚沒話說，可是他是直轄市議員、高知識份子，開這種玩笑你覺得妥當嗎？要不要在這邊譴責他？」蘇貞昌說「我們對原住民很尊重，不該有任何歧視。」眼見蘇貞昌不願針對王浩宇做出批評，李德維說「言語歧視是要被全民唾棄的，他是民進黨員，我知道你很為難啦，但你可以對全台灣2300萬人做機會教育嗎？」蘇貞昌再強調「原民鄉親，不只是寶，也是台灣的主人，昨天才是國際人權日，我們不該有歧視是對的」。