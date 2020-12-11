廣東珠海緊急使用新冠肺炎疫苗 1100人已接種
中央社
calendar_today2020-12-11 13:57:44｜update2020-12-11 14:06:33
（中央社記者張謙香港11日電）據報導，中國廣東省珠海市1100餘人近日接種了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，各人接種後總體情況良好，暫未觀察到有嚴重不良反應。
香港大公報今天在報導中引述珠海疾控部門消息指出，本月3日起，珠海展開首批武漢肺炎疫苗緊急接種，截至8日收到省方供應緊急使用的疫苗2000支，已緊急接種1100餘人。報導表示，目前接種者接種後總體情況良好，個別出現短暫低熱、接種部位短暫疼痛等輕微反應，未觀察到有嚴重不良反應。
有接種者說，在接種過程和之後幾天都沒出現特殊或太大的不舒服感，接種部位在初期有短時間的輕痛，也有一小段時間感到有些熱，但整體感覺不錯。
據報導，珠海首批接種對象包括武漢肺炎隔離場所工作人員、多次往返公務或緊急公務豁免隔離人員等五類防輸入疫情的重點保障人員。
據說，這次緊急接種的疫苗為中國國產疫苗科興克爾來福。
報導引述業內人士說，目前珠江三角洲多市陸續進行疫苗緊急接種，整體反應良好。大公報在另一則報導中透露，深圳機場已獲得武漢肺炎疫苗國際運輸的資質認證，機場方面新建了350平方公尺的冷凍倉庫，用於儲存病毒檢測試劑盒及疫苗等溫控藥品，預料機場將成為中國向各國配送疫苗的中樞地。（編輯：吳柏緯）1091211