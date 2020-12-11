總統登「安平艦」視導造艦成果　越界抽砂問題絕不寬貸

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總統登「安平艦」視導造艦成果　越界抽砂問題絕不寬貸

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-12-11 14:01:24｜update2020-12-11 14:02:20

總統蔡英文登安平艦視察。（圖／記者鄭婷襄）
▲總統蔡英文登安平艦視察。（圖／記者鄭婷襄）
蔡英文總統今（11）日上午出席「安平級巡防艦首艘安平艦交船及第2艘成功艦命名下水暨35噸級巡防艇交船聯合典禮」，對於「籌建海巡艦艇發展計畫」如期、如質，甚至超前推展表達肯定，面對離島地區嚴重的越界抽砂問題，蔡總統強調，態度很明確「該取締就取締，絕不寬貸」。
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為期10年的「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計打造超過100艘艦艇，從4千噸級的救難艦，千噸級、百噸級的巡防艦，再到巡防艇都有，這些艦艇都將是國艦國造，能帶動臺灣造船產業的發展和升級，新艦艇的加入，也更加展現海巡執法的魄力及捍衛藍色國土的決心。
 
▲蔡英文總統今（11）日上午偕同中信造船董事長韓碧祥、國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、海委會主委李仲威、副主委兼海巡署長莊慶達、海保署署長黃向文、海軍司令劉志斌、中山科學研究院院長張忠誠、高雄市長陳其邁及立委趙天麟、賴瑞隆等人出席「安平級巡防艦首艘安平艦交船及第2艘成功艦命名下水暨35噸級巡防艇交船聯合典禮」。（圖／記者鄭婷襄）
▲蔡英文總統今（11）日上午偕同中信造船董事長韓碧祥、國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、海委會主委李仲威、副主委兼海巡署長莊慶達、海保署署長黃向文、海軍司令劉志斌、中山科學研究院院長張忠誠、高雄市長陳其邁及立委趙天麟、賴瑞隆等人出席「安平級巡防艦首艘安平艦交船及第2艘成功艦命名下水暨35噸級巡防艇交船聯合典禮」。（圖／記者鄭婷襄）
 

今日上午，總統蔡英文偕同中信造船股份有限公司董事長韓碧祥、國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、海洋委員會主任委員李仲威、副主任委員兼海巡署長莊慶達、海洋保育署署長黃向文、海軍司令劉志斌、中山科學研究院院長張忠誠、高雄市長陳其邁及立法委員趙天麟、賴瑞隆等人，假中信高鼎廠主持「安平級巡防艦首艘安平艦交船及第2艘成功艦命名下水暨35噸級巡防艇PP-3589交船聯合典禮」。

蔡英文致詞時首先感謝所有參與造船工作的夥伴，因為他們的投入，海巡同仁才能很快擁有更新、更好的艦艇，「你們都是守護藍色國土的功臣，大家辛苦了」，像是前一陣子，馬祖限制水域的周遭出現了大量違法抽砂船，並且不時越界，海上密密麻麻的畫面，震驚了許多人。幸好海巡署明快處置，派出兩千噸級的「新北艦」前往支援，以高壓水砲強力執法，短時間內就將狀況解除，這就是海巡署「巡弋八方海疆」的決心。

陳其邁指出，蔡總統從2016年上任推動國防自主、國艦國造， 為高雄整體的造船產業直接、間接帶來5000億的產值、8000個就業機會，蔡總統在造船業最困難的時候國防自主，同時也讓高雄的造船業進行轉型，包含台船、中信等這些大型的造艦廠商在最困難的時候加速練兵，相信南部、高雄未來會成為國防、海巡最強的支持後盾，及傳統產業數位轉型的典範。
 

▲安平艦。（圖／記者鄭婷襄）
▲安平艦外觀。（圖／記者鄭婷襄）
「安平艦」係以海軍沱江艦藍圖為基礎進行改良設計，蒲福風力耐受級數已提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120米之高壓水砲；另配合海巡任務需要於側舷處增設救難作業區，搭載單點配賦式獨立作業之警備救難艇，可執行海上救生救難、越界陸船登檢及驅離等勤務。

▲第2艘安平級巡防艦進行命名暨下水儀式，由蔡英文總統親自命名為「成功艦」。（圖／記者鄭婷襄）
▲第2艘安平級巡防艦進行命名暨下水儀式，由蔡英文總統親自命名為「成功艦」。（圖／記者鄭婷襄）
武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管） 20機砲遙控砲塔；鎮海火箭彈可搭配整合巡防艦電羅經、航儀、雷達及紅外線熱顯像儀等資訊的射控系統，於惡劣天候下進行自動追瞄射擊，另可換裝照明彈，提升夜間搜救效能，若巡防艦自身安全受到威脅時亦可選配具殺傷力彈種。
為因應平戰轉換需求，也預留空間及系統管線供雄二及雄三飛彈系統使用，平時執行勤務雖不裝載，但遇戰時狀況，可由海軍迅速換裝飛彈模組，並派員上艦執行飛彈戰備任務；未來安平艦將加入艦隊分署南部地區機動海巡隊行列，執行南方海域護漁及維權任務。
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