北市賣場推出「不含萊劑專區」　柯文哲爆料只剩一個漏洞

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲爆料，現階段台北市政府只有和台北市肉品進口商、通路商合作，如果有業者先把萊豬賣到外縣市，再轉到台北市，沒有明白標示下，還是沒有辦法防堵，所以他誠摯呼籲中央，做好源頭管理、明白標示，就可以把這個紛爭解決掉，而不是繼續朝野惡鬥。
柯文哲說明台北市的做法，首先把關豬肉進口商自主宣示不進萊豬，強制萊劑自主檢驗，並加入食材登陸平台，接著透過連鎖通路商設置不含萊專區，以張貼、懸掛、立牌、黏貼或標籤標劑方式，讓民眾可以自由選購含萊劑或不含萊劑豬肉。
至於在末端食品業者部分，台北市政府要求學校午餐、熟食部、公有場館都必須使用國產豬，產後護理機構自主使用非萊豬。食品販售業及餐飲業依法標示。在食材登錄平台進口肉品業者專區方面，必須公布包含政府抽驗結果、業者檢驗報告、原產地資訊。
柯文哲表示，明年一月一日起，含有萊克多巴胺的豬肉就要進口到台灣，但中央的管理措施卻亂成一片。過去誰執政，誰就贊成萊豬，誰在野誰就反對，都是藍綠惡鬥的局面。
柯文哲強調，台北市為解決萊豬爭議，希望行政院做好邊境源頭管理與明白標示，建議沒有使用萊劑，或在屠宰前已經停掉萊劑一段時間的豬肉，就給予單獨貨號和QR CODE，透過食材登錄系統，就很容易管理。但蘇貞昌院長雖然提出五項措施，但常常是該關心的不標示，不該關心的反而標示。美豬不等於萊豬，美國進口78%是不含萊克多巴胺的豬肉，因此中央標示豬肉產地，並沒有解決問題。柯文哲說，行政院元月開放全世界含有萊克多巴胺的豬肉都可以來台灣銷售，雖然現階段只有四個國家，但是當有利可圖的時候，本來不生產萊克多巴胺的豬肉，都可能為了台灣市場而特別輸入。
台北市副市長黃珊珊對於柯文哲爆料的缺口，她補充，台北市政府現在已經要求從源頭列管，進口商必須提供報告給通路商，通路商也應該會提供給出貨的餐飲店，這樣三方都可以出示檢驗報告。如果消費者看到「沒有出示檢驗報告的商家」，就可能是有疑慮的萊豬。