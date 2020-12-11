傳柯文哲辭職換她接黨主席　蔡壁如：現在沒黨職無法回應

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲昨（10）日傳出受夠挨批「無心市政」，有意明年1月於黨代表大會請辭黨主席回防市政，民眾黨立委蔡壁如可能接任黨主席。對此，蔡壁如今（11）日回應笑說：「我現在在黨部沒有任何職位，沒辦法回應這個問題」。

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民眾黨立院黨團今日上午舉行「打鐵趁熱！實價登錄2.0 藍綠兩黨快排審」記者會，民眾黨指出，行政院提出「實價登錄2.0」相關修法，應打鐵趁熱，對這個民間提出多年，在野黨早已送審的法案，不要再拖；各部會近期展現打房決心，唯獨財政部對於囤房稅仍停留在「兩年內修法」，請財政部不要以拖待變，居住正義不能再等兩年。

會後聯訪時間，媒體詢問傳聞柯文哲有意辭民眾黨主席？民眾黨團副總召張其祿回應表示，此事其實就是子虛烏有，並沒有在任何正式會議或議程中討論過，算是小道消息，也不清楚消息從何而來，民眾黨秘書長謝立功昨日已有正式聲明回覆，一切以聲明為主。





媒體追問「但是柯文哲並沒有明確否認這件事？」張其祿笑說：「這我真的沒有辦法，這是柯主席的風格」，並再次強調，這件事沒有正式討論過，也沒在正式會議得知此事，有時也是看新聞，也很疑惑怎麼有這樣的消息冒出來。

媒體追問蔡壁如是否會接民眾黨主席？民眾黨發言人楊寶楨立即「護駕」說以昨天聲明為主，不過蔡壁如仍笑著回應說，「我現在在黨部沒有任何職位，沒辦法回應這個問題」。