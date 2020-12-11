黎智英被加控勾結境外勢力危害國安！最重恐判無期徒刑
黎智英被加控勾結境外勢力危害國安！最重恐判無期徒刑
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-11 14:41:14
香港壹傳媒創辦人黎智英，日前因被港府指控涉嫌觸犯串謀欺詐罪而關押，並因保釋要求被拒，將收押至明年 4 月再提訊。不過有消息稱，黎智英今( 11 日)再被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件將於明天( 12 日)在西九龍裁判法院開庭。
綜合香港媒體報導，黎智英本月 2 日與 2 名公司高層被控詐騙罪， 3 日在西九龍法院開庭，法官指控黎智英出境紀錄頻繁，不僅有 4 宗案件在身，在台灣也還有經營生意，認為他有潛逃風險，最終拒絕讓黎保釋，當日即押送至荔枝角羈押所。然而就在 11 日，港警又證實經國家安全處進一步調查後，加控黎智英一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件將於 12 日早上於西九龍裁判法院開庭。有港媒引述消息指出，這罪名與黎智英過去曾在受訪時呼籲外國抵制香港及制裁香港官員有關。
據《港區國安法》第三章第四節規定，勾結外國勢或境外勢力危害國家安全罪，包括請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁，有關罪行可被處 3 年以上、 10 年以下有期徒刑，罪行重大者更可被處無期徒刑或 10 年以上有期徒刑。報導並指出，港區國安法今年 7 月實施至今，已有 40 人被捕、 3 人被正式起訴，之後全部遭還押，而黎智英被正式起訴後，也成為第 4 個被控違反國安法的人。