假刑警「搜索」扣走40 萬元 清水分局逮3嫌
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-12-11 14:49:10
3名穿著刑警背心的假刑警9月27日到台中市沙鹿區一處廖姓民宅表示要「搜索」查案，搜出40萬元現金時表示「涉及洗錢」，要將錢扣回調查後再發還，詎料離開後全無下文；清水分局據報追查，今(11)日宣佈於桃園、苗、等處逮捕楊男、褚男、羅男3嫌到案；警方表示由於歹徒係以詐術騙廖民開門再騙走現金，並未使用暴力脅迫手段，因此依詐欺罪偵辦，被害人對此說法表示無法理解。
住沙鹿區的廖姓市民向清水分局報案指稱，9月27日上午7時30分 有3名穿著刑警背心的男子前來叫門，聲稱廖男涉及洗錢案，他們要進行搜索，同時拿出一張紙讓廖民看了一下表示是搜索票，要求廖民配合搜索；廖民見對方穿著刑警背心，腰際也有配槍，誤信為真而讓3名「刑警」進入屋內搜索。3名「刑警」在屋內翻箱倒櫃，將桌子抽、衣櫃、床下等處都搜了一遍，最後在廖男的包包內搜40萬元現金，3男表示該案涉及洗錢案，要將搜得的現金扣回調查，查沒問題後再發還。結果直到10月上旬都不見還錢，廖民認為這3名刑警應該是假的，趕緊向警方查証並報案，然警方受理時係以詐欺案立案，這讓廖民無法接受。
清水分局受理報案後循線追查，今天宣佈於桃園、苗栗逮獲楊男、褚男、羅男3嫌，並於警詢後依詐欺罪移送台中地檢署偵辦。警方解釋，若是以強暴、脅迫手之令人無法抗拒之手段，就是強盜罪，但本案歹徒係以詐術騙廖民自行開門，再以話術騙走現金，因此依詐欺罪法辦。