地震好晃！居家檢疫、隔離逃難要不要罰錢？莊人祥回應了
地震好晃！居家檢疫、隔離逃難要不要罰錢？莊人祥回應了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-11 14:45:02
昨（10）晚9點多的時候，發生了今年最大地震，規模6.7、11縣市最大震度4級，全台有感，不只國家警報大響，也讓不少民眾家中物品東倒西歪，但因為正在全民防疫期間，不禁讓人好奇，居家檢疫與隔離者，緊急危難時又該如何處理。
指揮中心發言人莊人祥，今天下午在臨時記者會上表示，依行政罰法第13條規定，「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其處罰。」基此，若發生天然災害或事故，有緊急避難需求，居家檢疫者或隔離者可以戴上口罩暫時離開居家檢疫或是居家隔離地，等到危險狀況解除後，盡速返回居家檢疫或是居家隔離地，莊人祥強調，民眾不需要擔心因緊急避難而受罰。另外如果是住院的確診者，莊人祥表示，醫院有逃難緊急規範，應該讓醫院的人員來指揮，該怎麼避難就怎麼避難，一樣不會有罰則。
另外根據外媒報導，輝瑞疫苗臨床人體實驗，出現6名死亡，其中3名因為心臟疾病或是中風原因，對此莊人祥提到，這是施打後的不良事件，應該是跟疫苗沒有相關，不然也不會允許上市，類似我們打了流感疫苗後，發生了死亡的憾事，未來新冠疫苗施打，會依打疫苗的方式做監測，會追蹤副作用、不良事件，會透過資訊系統回報。
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