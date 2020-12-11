地震好晃！居家檢疫、隔離逃難要不要罰錢？莊人祥回應了

昨（10）晚9點多的時候，發生了今年最大

地震

，規模6.7、11縣市最大震度4級，全台有感，不只國家警報大響，也讓不少民眾家中物品東倒西歪，但因為正在全民防疫期間，不禁讓人好奇，居家檢疫與隔離者，緊急危難時又該如何處理。

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指揮中心發言人莊人祥，今天下午在臨時記者會上表示，