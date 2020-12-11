台南關子嶺送夕陽迎新歲　吃辦桌瘋跨年

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觀光旅遊局局長郭貞慧指出，關子嶺風景優美，夾處於丘陵和群山之間，四周盡是綠意盎然的景致，溫泉泉質更有別於其他溫泉區，為全台少見的泥質溫泉，有養顏美容、強身健體之功效，希望大家能夠在12月的最後一天一起看夕陽、泡溫泉揮別2020，暖暖的迎接2021。
台南市溫泉協會傅國亮理事長說，溫泉協會接受台南市觀光旅遊局輔導，獲得交通部觀光局「2020-2021台灣好湯」活動補助，期以關子嶺火山碧雲寺美麗的夕陽落日，與山林質感音樂會告別2020。
郭貞慧表示，「關子嶺送夕陽迎新歲-跨年三部曲」活動相當精彩，除了可以從火山碧雲寺居高臨下欣賞落日美景，遠眺嘉南平原，享受台南在地名廚與關子嶺在地廚師，共同合作推出的限家美食饗宴，入住關子嶺溫泉區飯店享受台灣好湯，還有晚會抽獎活動，就是要讓大家住得舒服、品嘗台南辦桌美食、又能拿到豐富大獎。
此外，台南市政府在12月推出各式精彩活動，包括新營區長勝營區首次舉辦的2020親新好時節（12/12-13）、台南聖誕燈節及跨年系列活動（12/5-2021/1/6）、月之美術館-2020漫月美行動（12/19-2021/3/1）、2020龍崎光節-空山祭（12/25-2021/2/28）、台南市升格10周年感恩系列活動等。
南市府再次提醒大家，歡度歲末年終的時節，請做好防疫措施，進出8大類場所須戴口罩，保護自己也保護他人。