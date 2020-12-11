台南關子嶺送夕陽迎新歲　吃辦桌瘋跨年

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台南關子嶺送夕陽迎新歲　吃辦桌瘋跨年

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-12-11 15:13:12

台南市溫泉協會與台南市觀光旅遊局瞄準元旦跨年檔期，舉辦2020-2021台灣好湯「關子嶺送夕陽迎新歲-跨年三部曲」
▲台南市溫泉協會與台南市觀光旅遊局舉辦「關子嶺送夕陽迎新歲-跨年三部曲」。（圖／台南市政府）
瞄準元旦跨年檔期，台南市溫泉協會與台南市觀光旅遊局舉辦，2020-2021台灣好湯「關子嶺送夕陽迎新歲-跨年三部曲」，邀請大家到關子嶺送夕陽、吃辦桌瘋跨年。
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台南市長黃偉哲表示，2020年全球面臨極大的改變，無論工作或休閒各個層面都所不同，為了迎接嶄新的2021年，市府準備了一系的跨年活動，遍及台南各區，關子嶺更是一個不能錯過的跨年好選擇。
觀光旅遊局局長郭貞慧指出，關子嶺風景優美，夾處於丘陵和群山之間，四周盡是綠意盎然的景致，溫泉泉質更有別於其他溫泉區，為全台少見的泥質溫泉，有養顏美容、強身健體之功效，希望大家能夠在12月的最後一天一起看夕陽、泡溫泉揮別2020，暖暖的迎接2021。

▲「關子嶺送夕陽迎新歲-跨年三部曲」，邀請大家到關子嶺送夕陽、吃辦桌瘋跨年。（圖／台南市政府）
▲「關子嶺送夕陽迎新歲-跨年三部曲」，邀請大家到關子嶺送夕陽、吃辦桌瘋跨年。（圖／台南市政府）
台南市溫泉協會傅國亮理事長說，溫泉協會接受台南市觀光旅遊局輔導，獲得交通部觀光局「2020-2021台灣好湯」活動補助，期以關子嶺火山碧雲寺美麗的夕陽落日，與山林質感音樂會告別2020。

郭貞慧表示，「關子嶺送夕陽迎新歲-跨年三部曲」活動相當精彩，除了可以從火山碧雲寺居高臨下欣賞落日美景，遠眺嘉南平原，享受台南在地名廚與關子嶺在地廚師，共同合作推出的限家美食饗宴，入住關子嶺溫泉區飯店享受台灣好湯，還有晚會抽獎活動，就是要讓大家住得舒服、品嘗台南辦桌美食、又能拿到豐富大獎。

此外，台南市政府在12月推出各式精彩活動，包括新營區長勝營區首次舉辦的2020親新好時節（12/12-13）、台南聖誕燈節及跨年系列活動（12/5-2021/1/6）、月之美術館-2020漫月美行動（12/19-2021/3/1）、2020龍崎光節-空山祭（12/25-2021/2/28）、台南市升格10周年感恩系列活動等。
南市府再次提醒大家，歡度歲末年終的時節，請做好防疫措施，進出8大類場所須戴口罩，保護自己也保護他人。
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