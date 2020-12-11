名家論壇》李兆立／NOWnews修憲論壇　加速憲改的三關鍵

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第一個關鍵角色是，修憲要跨過高門檻，需要全民關注及參與，而媒體就是為憲改議題加溫的最佳平台。
回顧過去三屆總統大選的候選人政見，只有「憲改、兩岸、拼經濟」三個議題始終出現，足見台灣民意對目前憲政運作的不滿，以及對憲改議題的重視程度。然而，當任何修憲議題被搬上檯面時，得到的關注和討論卻又不成比例的少。
台灣民意之所以出現這樣嚴重落差與矛盾，關鍵原因就是2005年的第七次修憲，創造出世界最高的修憲門檻，導致多數民眾都很務實地將修憲視為「不可能的任務」而興趣缺缺。
然而，要從根本解決台灣社會「對憲法不滿卻無法修改」的困境，還是必須設法跨越目前的超高門檻，讓憲改成為可能。換句話說，就是要設法將憲改議題不斷加溫，促使國會各政黨優先處理，同時也讓民眾重燃對憲改的關注。
最佳的議題加溫器，毫無疑問，就是媒體。面對當前憲改議題的流量困境，不僅願意持續報導，甚至主動舉辦論壇，邀請總統與各黨出席表態，讓整個議題得到實質加溫的效果，就是這兩屆NOWnews修憲論壇 所發揮的關鍵角色。
第二個關鍵角色是，從年輕世代的角度出發，讓青年得到更多的發言權。
由於這次憲改有「18歲公民權」，讓年輕世代得到更多的發言機會，但青年在憲改所能扮演的角色其實遠遠不僅於此。正如同過去六年來，青年參政大大改變了政治參與的樣貌，這回的修憲能否成功推進，年輕世代絕對舉足輕重。
回顧這兩屆修憲論壇，從兩大黨冷處理到總統親臨致詞，從上屆國會毫無進度到這屆成立修憲委員會，政黨和社會的反應冷熱不一，只有青年參與始終維持高熱度，不僅代表著年輕世代對憲改的重視，更隱含了青年對憲改工程的推動能量。
當年輕世代得到足夠的發言權，並實質參與修憲過程，才能捲動更多領域及更多年齡層的投入，無論是18歲公民權、調降修憲門檻或廢考監兩院，也才能得到更多的討論及關注。NOWnews修憲論壇不僅一改過去修憲只把麥克風給學者和政治人物的慣例，邀請青年代表發表演說，更直接讓年輕世代入題，絕對是開啟青年修憲的良好出發點。
第三個關鍵角色是，善盡民主守門人的職責，不僅協助轉譯高門檻的憲政議題，更勇於直指當前憲政缺失，開啟更多民眾參與討論的可能。
在台灣要推動憲改，其實有兩個高門檻要克服。一個是2005年所遺留的超高修憲門檻，一個是憲改議題本身涉及複雜的憲政理論及法律概念。無論是對於學術界或立法者而言，憲政議題的轉譯始終是個困難的考驗，而這正是媒體最擅長之處。
然而，要讓民眾理解並關注憲改議題，需要的不僅僅是用更平易近人的文字，對各項法律概念進行深入淺出的介紹。對於民眾所感受到的憲政缺失，更需要有人敢直指核心，說出當前的實際困境為何，也說出各政黨過去的失職在哪裡。
例如，如果一個單位要邀請總統出席一項活動，通常會避談「中央政府體制權責不相符」，但這兩屆NOWnews修憲論壇不僅兩度提出這個憲政弊端，也成功邀請了總統與會。如此講出民眾的感受，讓政治人物誠懇面對並宣示投身改革，確實不是容易達成。
面對停擺15年的憲改工程，我們期許更多的媒體加入這個行列，不僅給予憲改議題更多版面，更要主動創造更多對話平台，不斷不斷地將政黨和社會捲入，台灣才有機會一舉越過高門檻，讓憲改這項絕望工程，變成希望工程。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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