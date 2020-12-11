影／感恩社區守望相助隊辛勞　彰化市公所頒補助、獎勵金

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▲彰化市公所頒發109年度裝備補助款給22隊的社區守望相助隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲彰化市公所頒發109年度裝備補助款給22隊的社區守望相助隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

林世賢指出，「敦親睦鄰、守望相助」是我國固有傳統美德，在社會快速變遷，人際關係疏離的今日，更顯其重要性，彰化市各社區，逐年成立守望相助隊，目前正常運作巡邏共有22隊

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市公所每年都會編列經費，依各隊執勤巡邏情形，補助社區守望相助隊10萬元至15萬元不等的經費，用來充實隊部設備、隊員裝備及工作服，好讓隊員們巡邏執勤時，能擁有整齊的儀容，以及齊全的配備。

▲彰化市各社區逐年成立守望相助隊，目前正常運作巡邏共有22隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲彰化市各社區逐年成立守望相助隊，目前正常運作巡邏共有22隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

林世賢表示，鑒於各守望相助隊其執勤巡邏時間皆為夜間10時至翌日凌晨2時不等，且值勤時難免有危險之虞，今年公所在經費不充裕的情況下、仍排除困難，編列預算補助經費以充實社區守望相助隊隊員的裝備及隊部設備等。

今天獲頒發社區守望相助隊108年度裝備補助款共計有22隊，補助標準為：每週6天以上及每日巡邏執勤者，獲得15萬元補助款，有20個守望相助隊；每週4-5天巡邏值勤，補助款10萬元，有2個隊伍，今年度裝備補助費共計補助317萬7千1百元。

▲彰化市公所頒發19個獲績優社區守望相助隊獎勵金。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲彰化市公所頒發19個獲績優社區守望相助隊獎勵金。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

此外，獲頒108年度績優社區守望相助隊獎勵金補助的，成績特優者有向陽等4個社區頒獎勵金各1萬元；優等者有建寶等6個社區獎勵金各8千元；甲等者有台鳳等9個社區獎勵金各5千元，合計共計頒發13萬3千元。

林世賢再三感謝守望相助隊弟兄們的付出與努力，密切配合警方共同擔負起維護社區安寧與秩序的工作，也間接的協助區域治安，這項成果，是社區守望相助隊與民眾共同發揮力量的成果，讓彰化市的民眾都可以過安居樂業的生活。