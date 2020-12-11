中市「TCPB局長室」IG貼文惹議　議員：更加審慎

我是廣告 請繼續往下閱讀
議員江肇國強調，公務機關社群軟體的經營可以輕鬆但不可隨便，在今年4月「TCPB局長室」貼出一張疑似仿成人影片的宣導照片，造成許多爭議，甚至在台灣連四天無出現疫情時，也貼出一張+0的撲克牌照片，警察單位用色情影片或賭博工具來做文宣實在不恰當，這次更是玩過頭，不但打擊台中市基層員警的士氣，也重創整座城市的形象。
議員賴佳微怒斥，消費因公殉職的警察同仁好玩嗎？日前我就多次要求「TCPB局長室」的貼文要注意言論與照片，尤其警察是人民的褓姆，也是社會正義的形象，實在不應該發一些看似好玩，但卻會誤導民眾或消費事件的貼文，這樣不僅有損警察正義的形象，也會間接影響台中市給人的觀感。而這次的文章更是傷害全國基層員警的情感，甚至與其共事十年的同事貼文留言該小隊長平常工作認真，對於這種不實訊息來酸優秀的小隊長是極為惡劣的做法，絕對不會被全國基層警察同仁給輕易原諒。
議員周永鴻認為，警察局應該保障基層同仁權益，重視他們的感受，然而在南投縣警察局發生憾事且仍在調查的敏感時刻，警察局沒有通盤檢視平時的訓練場地與方式是否存有風險，還在官方粉絲專頁發出疑似消費事件的貼文，讓基層士氣大受打擊﹔周永鴻要求警察局應藉此事件檢視各項訓練中可能的風險，並且對未來官方粉專的政策宣導更加審慎。
議員邱素貞痛批，近年來越來越多公部門經營社群網站，卻不知分寸與輕重拿捏，實屬不應該，而警察作為人民的保母，除了給民眾正確的政令宣導外，更應該教導人民更多良善風氣，讓人民不要觸犯法律，但「TCPB局長室」卻自己做了最差的示範，在同仁發生憾事後，竟然上網貼文以假宣導之名，行真嘲諷之實，即便「TCPB局長室」並無此意，也很難不讓閱聽人有這樣的聯想。邱素貞鄭重呼籲「TCPB局長室」應該要嚴正道歉。
市警局回應，Instagram上，貼出一則以日常聽到的捷運月台語音文案搭配同仁騎乘重機車執勤照片，作為交通安全宣導用。該貼文於發佈後，經網友指出該宣導貼文易造成他人誤會有影射南投警局同仁之虞，遂決定刪除避免造成更多誤會及困擾。
市警局特此澄清該貼文係為宣導提醒騎士騎乘機車注意行車安全，引用交通大隊員警騎乘重機車之交通宣導照片，並無任何影射及消費南投警局同仁用意。