新加坡對台開放邊境！12月18日起台灣旅客入境免隔離

The China Post報導，新加坡民航局今 (11)日公布，自12月18日起，將解除對台灣旅客的邊境管制限制。

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根據新加坡民航局公告，下週五起，台灣旅客只要申請航空通行證(Air Travel Pass)，即可入境新加坡，然而旅客在起飛出發前必須在台灣待連續14天才符合免隔離資格。 入境新加坡後，旅客必須接受新冠病毒PCR核酸檢測 (COVID-19 Polymerase Chain Reaction)，若結果呈陰性即可在新加坡自由活動，免居家隔離。

然而，台灣旅客入境新加坡前，必須在手機下載註冊接觸追蹤APP「TraceTogether」，且待在新加坡境內期間必須全程開啟APP。 此外，離境新加坡14天內不得刪除APP，且必須付清待在新加坡期間所有COVID-19醫療相關費用。





根據亞洲新聞台CNA報導，新加坡交通部長王乙康接受訪問時表示，「台灣是相當安全可實施單邊鬆綁入境限制的夥伴。」 此外，王乙康表示，幾周前台灣單邊降低來自新加坡商業旅客的隔離檢疫天數，從14天降為5天。





王乙康說：「這是台灣給予入境旅客最鬆的防疫隔離規範，代表他們認定新加坡是低風險國家。」

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