竹叢下的八色鳥開鏡　金鐘導演王傳宗執導

我是廣告 請繼續往下閱讀
演員黃鐙輝本身也是雲林虎尾人，他說很興奮可以回到自己的故鄉拍攝這麼有意義的題材，八色鳥是一種非常美麗的候鳥，他呼籲更多人來愛護及保護這塊土地的寶貝。
黃鐙輝又說，提到自己的台語方面，從小跟阿嬤長大，台語是阿嬤教的，所以特別道地，也希望我們的鄉土語言可以一代一代流傳，因為台語真的是最美麗的語言，希望後代也可以跟自己一樣幸福，有這些美好的事物及文化陪伴自己成長。更透露自己的戲份情緒起伏很大，未來可能會轉變成綠巨人浩克來愛護這個故鄉的戲碼。
女主角許乃涵表示，今天拍攝第一場茶園的戲，搭配上一些小雨和霧氣，感覺整個氛圍特別美，也為自己加油，這部戲結束相信自己的台語一定會進步許多。而演員柯宇綸也回應自己較常說廣東話，台語不是很好，而家人喜歡看台語台的節目，所以他的台語一直在進步中，當初知道拍攝八色鳥的故事他覺得非常有趣，也希望接下來這部戲可以讓大家看到更美麗的鄉村景色。
地方人士希望藉由這部戲可以讓大家看到更美麗的鄉村景色，實力派演員王滿嬌也特別提到，《竹叢下的八色鳥》一定會像今天的天氣愈水則發，所有人發發發，也期許這部戲能收視長紅。
《竹叢下的八色鳥(暫名)》故事描述1990年代末，一對茶莊兄弟盡心守護父親留下的茶莊家園，哥哥許駿程（柯宇綸飾演）長年在外工作，弟弟許通榮（黃鐙輝飾演）雖然是許家抱回來的養子，但是從小為自家茶莊盡心盡力，對於茶莊工人也是照顧有加，受到所有人的喜愛；由於哥哥突如其來的返鄉，導致家中一連串的爭奪和爭吵，讓個性南轅北轍的兄弟兩人被迫攜手展開一段人與人之間、人與土地之間的價值觀探索。
《竹叢下的八色鳥(暫名)》為公視台語台第三部電視電影，前兩部分別為同志題材的《芎蕉園的秘密》與勞權議題的《討債女王》，本劇則探討人與土地的關係。八色鳥的保育，代表了人們以正直和勇氣守護熱愛的家園，行動背後的深層意涵更是為了永續地球而準備。不論是來自遠方，或是即將前往遠方，我們總有一個所在可以自由停留，那就是家鄉。家鄉不只是我們從小到大生長的家，更是你我生長的台灣。