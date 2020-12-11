日職／尊重陳冠宇離隊決定 陳偉殷：有家庭後旅外不容易
日職／尊重陳冠宇離隊決定 陳偉殷：有家庭後旅外不容易
記者黃建霖／台北報導
calendar_today2020-12-11 15:52:24
之前效力於千葉羅德海洋隊的旅日左投陳冠宇今天因為家庭因素而離隊，而做為他的前輩和前隊友，陳偉殷今天在記者會上也談及此事，他表示自己可以理解，但也感到有些可惜。
陳偉殷表示自己聽到這個消息也很意外，但尊重陳冠宇的考量，因為他也能體會旅外球員的難處。「只能說我老婆比較勇猛吧！在國外生活不容易，不管是日本還是美國，最辛苦的還是家人，因為選手有球團照顧，有老婆和小孩後就要顧慮比較多。」不過陳偉殷也感到有些可惜，因為覺得陳冠宇才30歲，實力也還在，離開有點可惜。「之前溢正說他不管怎樣都要回台灣時，我就和他說：『你最好不要後悔，因為你還有機會！』不是說台灣不好，但旅外機會不是人人都有。」
陳偉殷表示對自己來說，若還有旅外機會就不會輕易放棄，但因為他經歷過美國，所以知道國外職業聯盟有多殘酷。「我相信冠宇應該也是做了很大的一個抉擇，尊重他！可能他也覺得時候到了，所以這樣決定。」另外，他也鼓勵小老弟，就是繼續準備好自己，因為不管未來在哪打球，這段期間也還是要保持好狀態，其他的就不強求。