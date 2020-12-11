車禍擦撞後快閃？王美花：報導跟事實差太遠
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-12-11 16:02:36
國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花夫婦昨（10）日晚間在仰德大道發生車禍，他們的座車駕駛疑似突然轉彎，導致一名機車騎士為了閃避急煞，自摔後撞上對向小客車，據報導顧、王只留下座車駕駛在現場釐清肇事責任，兩人先搭計程車離開。今（11）日王美花在立院受訪時喊冤，他們是等到警方來了之後，釐清好三方的責任才走，絕對沒有「快閃」。
王美花表示，昨日在回家路上，由於天色昏暗，他跟顧立雄都坐在後座，車子前方發生這樣的事故，他們坐在後座沒有理解發生了什麼事，只聽到了「碰」的一聲，司機就停在當地，「因為前方就是有事故，所以沒有動，就等警方來，警方來騎機車的騎士看起來沒有大礙，自己就在旁邊走起來，警方確認三方駕駛都在，畢竟有事故要調查，所以我們請司機留下來調查，我們自己坐計程車回家。」王美花強調，他們只是坐在後座的乘客，也等到警方到場之後，留下座車駕駛、對向小客車駕駛、機車騎士釐清責任，對於快閃一說，她直喊「這完全不是事實，差太遠了，警方今天下午也有說明，都有行車記錄器可以看，就等警方說明」。