譏柯辭黨主席像詐騙集團首腦退隱 王世堅：乾脆整個解散
譏柯辭黨主席像詐騙集團首腦退隱 王世堅：乾脆整個解散
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-11 16:46:22
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲傳出受夠被批「無心市政」，擬辭去黨主席職位，柯文哲今（11日）對此並未否認，表示自己什麼問題都想過，但也不是想怎樣就怎樣，仍要照程序走。消息傳出後，北市議員王世堅就在臉書諷柯文哲像「詐騙集團首腦要退隱」，還引用歌詞狠酸柯無心市政根本是稻草人市長，「無魂有體親像稻草人」，要他乾脆解散民眾黨這個詐騙集團。
王世堅指出，柯文哲承認自己無心市政，準備辭去黨主席，讓他聯想到「詐騙集團首腦要退隱」，可是集團的車手、機房呢？詐騙集團首腦要退隱，不能棄車手於不顧，他譏柯文哲，當初這些「車手」都是柯文哲帶進民眾黨，如果要隱退，「那乾脆解散這個詐騙集團！」王世堅還酸柯擔任專職黨主席「兼差」台北市長的這一年多來，請假輔選全台跑透透、南征北討卻屢戰屢敗，無心市政的印象深植人心，但他竟沒有自我反省，還常常自認委屈，稱在市府的上班時間很長，讓王世堅痛批柯文哲就算辭掉黨主席，人在市府，心裡卻只想著2024年的總統大位，就像「稻草人市長」一樣，更引用「愛拼才會贏」歌詞中的「無魂有體親像稻草人」，諷柯無心市政，如同稻草人般人在心不在。新聞來源為Newtalk 新頭殼