守護台灣藍色國土　海巡署安平號巡防艦交船

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守護台灣藍色國土　海巡署安平號巡防艦交船

記者黃守作/高雄報導

calendar_today2020-12-11 16:20:51

▲海巡署舉行安平級巡防艦首艘安平艦交船及第2艘成功艦命名下水和暨5噸級巡防艇PP-3589交船儀式。(圖／記者黃守作攝，2020.12.11)
▲海巡署舉行安平級巡防艦首艘安平艦交船及第2艘成功艦命名下水和暨5噸級巡防艇PP-3589交船儀式。(圖／記者黃守作攝，2020.12.11)
總統蔡英文於今(11)日上午，到高雄市旗津區中信造船公司高鼎廠，主持海巡署安平級巡防艦首艘安平艦交船及第2艘成功艦命名下水和暨5噸級巡防艇PP-3589交船儀式，並登上安平號巡防艦視導造艦成果，且期勉海巡同仁善用新造艦艇，守護台灣的藍色國土。
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▲總統蔡英文致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.12.11)
▲總統蔡英文致詞。(圖／記者黃守作攝，2020.12.11)
安平號巡防艦是於108年1月開工，在總統蔡英文見證下完成交船儀式，該型艦是以海軍沱江艦藍圖為基礎進行改良設計，蒲福風力耐受級數已提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120米之高壓水砲，另配合海巡任務需要於側舷處增設救難作業區，搭載單點配賦式獨立作業之警備救難艇，可執行海上救生救難、越界陸船登檢及驅離等勤務。
▲致贈安平艦船模。(圖／記者黃守作攝，2020.12.11)
▲致贈安平艦船模。(圖／記者黃守作攝，2020.12.11)
安平號巡防艦在惡劣天候下進行自動追瞄射擊，另可換裝照明彈，提升夜間搜救效能，若巡防艦自身安全受到威脅時亦可選配具殺傷力彈種，以維巡防艦及執勤同仁安全。

▲海巡署安平級巡防艦首艘安平艦交船。(圖／記者黃守作攝，2020.12.11)
▲海巡署安平級巡防艦首艘安平艦交船。(圖／記者黃守作攝，2020.12.11)
安平號巡防艦交船後，海巡署艦隊分署將陸續安排海巡同仁進行戰系裝備教育訓練，完成武器系統海上實彈射擊後，將加入艦隊分署南部地區機動海巡隊行列，執行南方海域護漁及維權任務。

總統蔡英文為第2艘安平級巡防艦進行命名及下水儀式，由總統命名為「成功艦」，並完成擲瓶下水，成功艦未來將配置於艦隊分署東部地區機動海巡隊，執行東方海域巡弋任務。
在總統的見證下，也完成35噸級巡防艇3587艇交船儀式，由恆春海巡隊隊長洪文泉代表受贈船模，該型艇經海上公試驗證，最高船速皆可達45節，搭配射程達60公尺之水砲，能有效執行船舶驅離及滅火作業。
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