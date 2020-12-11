台中耶誕今晚點燈　11米高「禮讚之樹」照亮夜空

「2020台中好YA誕」今（11）晚將在舊台中火車站前廣場正式點燈，市長盧秀燕將出席點亮11米高、以9999朵彩結打造的耶誕主樹「禮讚之樹」，現場還有夢幻耶誕市集；此外，今年首度在柳川推出「耶誕水舞秀」，綠川也有「神秘白馴鹿」燈飾現蹤，展期自即日起至12月27日，歡迎來台中拍照打卡慶耶誕。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府新聞局長黃國瑋表示，今年全球新冠肺炎疫情肆虐，許多人的生活因而受到影響、面臨考驗，因此特別邀請在地工藝家蕭明瑜老師以9,999朵紅色彩結打造「禮讚之樹」，每朵彩結都代表最深的祝福，盼藉此傳達面對疫情仍要團結一致、彼此守護的溫暖意象，也是台中送給世界的耶誕禮物，耶誕樹旁還有雪景小屋耶誕市集，十分溫馨可愛。

此外，有別以往耶誕對華麗燈飾的印象，今年首度在柳川推出動態的水舞燈光秀，創造波光粼粼、浪漫震撼的視覺饗宴，黃國瑋強調，水源取自河道內既有水，展演後即回放至河道內，無須外接自來水，從規劃評估、河岸保護、動工至展演，每一步驟均嚴格把關；水舞秀演出時間為每日17時30分至21時30分、每30分鐘演出一次，提醒民眾配合現場工作人員引導，注意安全。

新聞局說，今年燈飾融入山海屯城特色，柳川景觀段（台灣大道─民權路）主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業，包含「來虎與奇幻白海豚」代表海線觀光、「歐米馬與魔幻吹雪」呈現后里薩克斯風、「虎爸與幸福柺杖糖」象徵興中糖果街、「樂虎與魔術耶誕襪」呈現台中花卉、「虎媽與驚喜大禮物盒」大展糕餅文化；另外還有一座隱藏版燈飾「台中HO HO HO」，呈現耶誕老公公忙裡偷閒喝起台中珍珠奶茶。

綠川景觀段（成功路─台灣大道─中山路）則打造耶誕魔法森林，魔法森林不可缺少的就是魔法神獸，森林裡的主角燈飾「神秘白馴鹿」高達4公尺，出現在河道中央，傳說看見白馴鹿就會心想事成，搭配水霧鐳射燈光，營造夢幻情境，彷彿置身魔法世界。