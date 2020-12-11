行動書車結合親子音樂劇場　高市圖展開下鄉巡演

高雄市立圖書館將音樂劇與行動書車結合，不僅書車深入偏鄉，這次更結合親子音樂劇展開故事巡演，邀請「唱歌集音樂劇場」演出《魔神候補生》，劇情呼應發生在周遭的生活議題，首場於高雄市內門區觀亭國小登場，藉由巡迴演出讓偏鄉學童有機會體驗表演藝術，落實文化藝術平權。

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「唱歌集音樂劇場」推出的親子音樂劇《魔神候補生》，獲得2017年「臺北兒童藝術節劇本首獎」，劇情主要透過當代孩子的角度，直面父母離異、隔代教養、社會歧視及學校霸凌等現實情境，穿插奇幻的「魔神仔」傳說故事，為觀眾提供一場富省思的兒童劇，於高市圖B1小劇場辦理的5場售票場次，皆獲好評。

▲ 高雄市立圖書館將音樂劇與行動書車結合，不僅書車深入偏鄉，這次更結合親子音樂劇展開故事巡演。（圖／高市圖提供）

高市圖館長林奕成表示：「用藝術體驗閱讀樂趣，能啟迪孩子們對故事的追尋，並提升創造與思辨力。明年將有更多相關活動，期待能有更多社會資源挹注豐富場次，也歡迎大家一起參與新時代的藝術閱讀。」