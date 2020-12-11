轉戰時尚市場？長榮、華航電商分別推出防護夾克

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此次全新上市並造成熱烈搶購的「機能防護夾克」，就是為了讓民眾出門在外或搭機時安心自在，同時兼具防疫與時尚潮流，特殊材質製作的布料具備輕量、防風、防潑水的功能，並通過歐規高等級有害因子阻隔穿透測試，獨特的接縫技術，有效阻擋液體滲透，帽簷延伸可拆式面罩，更可阻擋飛沫直接噴濺，中性風格簡約設計，穿著舒適有型，除了提供高規格的防護，也解決隔離衣用完即丟所造成的環保問題，主打親民價格，單件售價1230元，因詢問度破表，12月14日將開放第二波預購，預計2021年2月下旬陸續出貨。
另外，華航也瞄準電商市場，與台灣頂尖企業及人才合作，異業結合行銷國際。此次與「材料科學與創新應用專家」明基材料合作、由台灣兩大產業領導品牌攜手推出的「Xpore時尚隨護帽T」，採用明基材料旗下織物品牌Xpore的環保防水透氣創新技術，造型剪裁、收納設計及防護機能都巧思設計，考量旅客需求與使用行為。時尚俐落的連帽衫，輕巧容易穿脫；帽緣、袖口和下擺皆採鬆緊設計，能完整包覆頭部及身體；胸前的大型口袋，方便放入旅行證件及隨身物品；貼心設計的口罩耳扣，可避免長時間配戴引起的耳朵疼痛。
「Xpore時尚隨護帽T」共有粉紅、藍和銀灰三種款式，「有行又有型」，輕鬆展現個人風格，售價TWD1,800元，華航eMall即日起至11月30日全館9折優惠，每件特價1620元，華夏會員使用哩程折抵購物金，最高可以18000哩全部折抵而無須額外付現。