柴山登山客中彈疑遭軍方打靶誤擊 軍方暫停實彈演訓
記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-12-11 16:29:58
高雄柴山知名景點「4顆榕」附近，今(11)日上午傳出有登山客受傷，消防隊獲報前往救援時，發現陳姓登山客的左腳踝流血不止，經送醫後，初判可能是子彈射擊後所造成的穿刺傷，目前由警方深入調查釐清中﹔高市府新聞局也表示，目前與軍方達成共識，暫時停止在柴山的實彈演訓。
針對男子在柴山遭到槍擊乙案，高雄市政府新聞局長董建宏今（11）日轉述，陳其邁市長第一時間即和海軍司令劉志斌進行聯繫，雙方已達成共識，軍方將暫時停止在柴山的實彈演訓。董建宏強調，陳其邁市長已要求市警局會同軍方展開調查，雙方將在彈頭比對後，以實際證據釐清責任的歸屬，高市府也在事發後立即啟動關懷機制，派員到醫院提供傷者所需，釐清真相後，也將協助傷者爭取應有的權益。
高市警局鼓山分局指出，陳姓登山客(66歲) 在柴山知名景點「四顆榕」休息時，突然感到左小腿劇痛，陳姓登山客立即下山後求援，救護人員到場為他包紮，隨即將他送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急救，目前生命跡象穩定。
陳姓登山客堅稱當時並沒有看到可疑人物出現，不過據了解，今天上午海軍陸戰隊8點至中午12點排定在柴山打靶訓練，警方將上山調查，搜尋附近是否有彈殼等物，案發原因仍待進一步調查釐清。由於沒有看到人開槍，附近也沒有其他登山客，陳姓登山客拖著受傷的左腳，走了1、2百公尺後才被人發現向119報案求援，經送往高醫後，初判可能是子彈造成的穿刺傷，醫院也通報警方介入調查處理。