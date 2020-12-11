康康血管阻塞險中風　3個月花10多萬打針怕小孩沒爸爸

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說到陳昇，2人是酒友時常小酌，但陳昇日前健康檢查後發現嘴巴有腫瘤，已經開刀治療，談到對方的近況，康康透露他是在陳昇舉辦畫展的時候才知道對方恢復得還不錯，接著表示：「他給我們一個很大的警惕，他的酒友還有一個黃連煜也在臉書寫。這種事情真是防不勝防，我遇到他，他勸我說要運動。」也感嘆，還好陳昇的腫瘤不是惡性的，算是不幸中的大幸。
康康也聊到自己的身體狀況，提到今年3月時突然有一天頭暈目眩，「天旋地轉，我好想吐，去看醫生才知道說，我頸部的血管阻塞，有百分之42，差一點就中風。」而後他馬上進行治療，1星期打1次針，「一針1萬多塊，我打了3個多月，打了10幾萬，後來血管阻塞降到百分之38，後來又治療3個月，才降到百分之19。」
而在剛檢查出險些中風時，康康自爆有一次有不知不覺喝多了，竟是計程車司機讓他坐在輪椅上，嚇得太太當下臉都綠了，「她第一個想法覺得是中風，前幾天才看過醫生，也太快。」後來計程車司機才解釋，單純是因為他太醉了，扛不動，那次的經驗讓人心有餘悸，也是從那天起，讓他下定決心晚上盡量都不出門跟朋友鬼混。除了此事外，另外一件影響他想法的還有劉真過世，康康害怕的說：「劉真走了，留了一個小朋友，我的女兒才1歲多。」他也提及，自己的頭髮就是在那時候變白的，「好像是一夜白髮，可能是壓力，也不是怕自己中風，是怕小孩沒有爸爸。」
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