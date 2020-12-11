辭黨主席？柯文哲：我會堅定與民眾黨站在一起
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-12-11 17:05:49
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲傳出可能在明年一月請辭黨主席，柯文哲透過臉書回應，「我會持續堅定的與民眾黨的夥伴站在一起」、「很多有關我的消息，都是從新聞上面讀到，我才知道」。
柯文哲在10日晚間透過臉書發表《柯主席給黨員的一封信》，他表示「新聞報導一出來，很多人都很驚訝。我常笑說，很多有關我的消息都是從新聞上面讀到我才知道。我要強調，台灣民眾黨會永續經營，我會持續堅定的與民眾黨的夥伴站在一起」。柯文哲提醒黨員，這個周末的黨代表選舉，是民眾黨走向未來的關鍵一戰。在外界紛紛擾擾的此時此刻，更需要大家團結在一起。他要拜託各位黨員朋友，12月12日周六，拿起你的手機、電腦，登入民眾黨官網，參與黨代表選舉投票。你的一票，是民眾黨未來的關鍵。
因為有你們的參與與鞭策，民眾黨不會是一言堂，更不可能是一人政黨。柯文哲最後強調，請大家不用擔心，持續堅定支持台灣民眾黨。記者詢問柯文哲是否真會辭去黨主席？柯文哲只回應，「什麼問題我都想過，但很多東西不是你想怎樣就怎樣，還是要照程序走」、「那個等黨代表選出後再去處理，要先選黨代表，再選中央委員，那個是有程序的」。