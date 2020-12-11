日職／換新環境心態調整迅速 陳偉殷笑說：要感謝Jeter
日職／換新環境心態調整迅速 陳偉殷笑說：要感謝Jeter
記者黃建霖／台北報導
calendar_today2020-12-11 17:07:06｜update2020-12-11 17:55:54
陳偉殷今年重返日職，加盟千葉羅德海洋隊，雖然是熟悉的環境，但他承認第一場先發出賽時自己還是有點緊張，不過在過去的一次經歷，讓他學到如何迅速穩定下心情的秘訣，他說這一點要特別感謝洋基傳奇球星Derek Jeter。
「其實蠻緊張的，其實我以往丟比賽都會緊張的，但只要能先搶到第一個好球或第一個出局數後，就能將心情平靜下來。」陳偉殷表示，自己能擁有調整心態的能力，要歸功於Jeter用棒子對自己的痛擊。陳偉殷在披上金鶯戰袍後首戰就對上洋基，當時他面對首位打者Jeter就被敲出全壘打，也讓他遭受到震撼教育，但也因此鬆了一口氣，「畢竟還有什麼狀況比被敲全壘打更糟呢？」
「就會意識到自己現在才剛到這裡、應該怎麼做，之後的每一場比賽還是會緊張，但無論身體有狀況、還次該場狀態不佳，都能很快地去穩定下來心情。」陳偉殷這麼說道。
那場比賽陳偉殷主投5又2/3局，被敲7支安打丟4分，但其中僅2分責失分送出6次三振，金鶯最終以4:5輸球，他也就此展開精彩的大聯盟生涯。