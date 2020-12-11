胡宇威幻想與過世女友生活　女星見狀直呼：真的很恐怖

新戲《王牌辯護人》劇中胡宇威和葉星辰因海選案官司，遭到不明黑衣人跟蹤，對方更騎車迎面衝來威脅。葉星辰見對方襲擊，竟霸氣衝上飛踢，身為劇中動作戲擔當的葉星辰，笑說自己完全不會這類武術動作，每次在武術出身的胡宇威面前拍動作戲，都有種關公面前耍大刀的感覺。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉星辰吊鋼絲拍攝動作戲。（圖 / 東森提供）

× ▲葉星辰吊鋼絲拍攝動作戲。（圖 / 東森提供）

這場戲葉星辰要吊鋼絲飛踢，光練習跟畫面拍攝就來回10幾次。其中一幕她還要從機車騎士上方飛過，難度不小。葉星辰表示飛踢過機車騎士的橋段，還一度踢到後照鏡，隔天小腿骨整個腫了半顆網球大小，胡宇威立刻提醒她要先做處理，「因為我練武術跟運動，受傷經驗很多，如果沒有處理好，就算消腫之後還是會痛到不行。」

▲林逸欣（右）飾演胡宇威的過世女友。（圖 / 東森提供）

× ▲林逸欣（右）飾演胡宇威的過世女友。（圖 / 東森提供）

胡宇威笑說難得這部戲不是他負責武打，一開始看劇本時，還想說自己是不是看錯。被問到葉星辰的動作戲如何，胡宇威先是肯定說到「還不錯啊！100分！」葉星辰一聽立刻追問「真的假的啦。」沒想到胡宇威下一秒就吐槽「我覺得還滿簡單的」，讓她哭笑不得。葉星辰笑說：「因為他看起來很真誠，講話都是一個表情，我都不知道他到底是認真的，還是在練肖話。」

而劇中胡宇威疑似出現幻覺，雖然女友林逸欣已因空難離世，但她卻仍和自己一起生活著。胡宇威要對著空氣說話、跳舞，對旁人聲稱愛人仍在身邊，連葉星辰都直呼：「還好現在鬼門關了，不然旁邊的人看了真的很恐怖。」胡宇威卻笑說：「我覺得這不是幻覺啊，也不是什麼精神問題。因為這就像是支撐他的一個動力，就像是對方在平行世界仍活著，或是精神上一樣的存在。」