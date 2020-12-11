「袪水工程節能智控」技術 3年節省13座石岡水壩水量
「袪水工程節能智控」技術 3年節省13座石岡水壩水量
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-12-11 20:50:00
環保意識抬頭，綠建築、節能建材及科技成為建築業主流。由台中市后羿節能科技開發的「深開挖袪水工程節能智控系統」， 3年來為各處建築工地節省大量電力外，也減少co2排碳量，甚至省下超過13座石岡水壩總容量地下水，先進工程技術領先業界。
后羿開發的「深開挖袪水工程節能智控系統」，今天在一項「國際建築建材暨產品展」首度公開，成為會展「綠建築建材」主題區，最受矚目亮點。后羿來自台中，憑藉對環境土地的熱忱，研發這項「深開挖袪水工程節能智控系統」，在節能維護水資源及防治空污方面，均見顯著成效。后羿節能科技總經理黃維文表示，傳統建築工地的深開挖抽水工程，不僅耗費大量電力及製造大量排碳量，同時也造成地下水源超抽問題，嚴重危害環境，反觀由后羿研發的「深開挖袪水工程節能智控系統」，主要功能設定在工地開挖抽水階段，運用自動化控制概念研發的智能控制系統，功能多元，包括節省人力、提高工地電能及地下水位管理的安全機制，同時能精準控制抽水量，達成節能與節水雙重目標。
這項「深開挖袪水工程節能智控系統」，推行3年來，己運用到超過30座以上的工地案場，根據實測績效，平均節能率落在25％～45％外，最可觀的是，總共節省超過4500萬立方米水量，約為13座石岡水壩總容量。
由后羿新開發的這項節能智控系統，目前在「台北國際建築建材暨產品展」首度公開，后羿歡迎民眾參觀，分享袪水工程節能智控技術與實案，見證國內建築工程技術超前發展成績。