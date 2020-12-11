若柯辭去黨主席　快析輿情：民眾黨聲量將迎來雪崩式暴跌

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若柯辭去黨主席　快析輿情：民眾黨聲量將迎來雪崩式暴跌

記者林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-11 17:34:28

國家政策研究基金會26日公布民調，報告顯示年紀在39歲以下到20歲的「青年世代」，政黨支持度由民進黨和台灣民眾黨獨占鰲頭。（圖／柯粉俱樂部臉書）
▲QuickseeK快析輿情認為，若台北市長柯文哲辭去民眾黨主席一職後，將讓民眾黨聲量迎來「雪崩式」下跌。（圖／柯粉俱樂部臉書）
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，時常被外界評為「無心市政」，或利用市府資源做政黨之事，甚至近來還傳出他可能在明年一月請辭黨主席，雖然他透過臉書澄清傳聞，但事件仍持續發酵。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫指出，由於民眾黨立委所創造的聲量位居5黨之末，倘若柯文哲辭去黨主席，恐會使民眾黨聲量「雪崩式」大跌，對黨的聲勢造成嚴重影響。
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TPOC台灣議題研究中心根據監測資料發現，柯文哲在去年成立民眾黨、並在國會拿下5席立委席次後，對外發言顯得更有份量，像是以近期的重大議題為例，不論萊豬進口或中天換照風波，都可看到柯文哲用黨主席身份發言。
不過，由柯文哲催生而成的民眾黨，即便在年初搶下5席立委席次，仍長期遭外界質疑「一人政黨」色彩濃厚，而近期展開的全國黨代表選舉，就是要完善黨內民主機制、為黨培育人才。不過黨內才剛要步入民主化進程，就傳出柯文哲要辭黨主席一事。

根據QuickseeK快析輿情資料庫監測，若觀察民眾黨5名立委在國會第2會期的表現，發現這3個月來，民眾黨立委所創造的聲量位居5黨之末，甚至少於時代力量3名、基進黨1名立委。而比較各黨立委在近期立院重大議題中的表現，也可看到民眾黨5名立委聲量，在113名委員中僅占3%，但若加上黨主席柯文哲，聲量則激增為23%，可和民進黨62席立委平起平坐。據此，可知道即便歷經2個會期磨練，民眾黨仍無法靠5名立委創造聲量，輿論焦點還是落在柯文哲身上。

▲快析輿情發現，民眾黨立委的聲量位居5黨之末。（圖／快析輿情提供）
▲快析輿情發現，民眾黨立委的聲量位居5黨之末。（圖／快析輿情提供）
 

QuickseeK快析輿情認為，柯文哲若辭去黨主席，勢必讓民眾黨迎來聲量「雪崩式暴跌」的陣痛期，至於這個時間會維持多久，便要視5名委員有多大能耐，是否能抓準議題、反映民意，並把聲量導到自己身上而定。

為此，QuickseeK快析輿情更進一步監測民眾黨5名委員的個別表現。發現在今年6月至8月國會休會期間，高雄市長補選正打得如火如荼，時任競選總幹事蔡壁如，聲量大幅領先同黨其它委員；不過隨國會第2會期開議，蔡壁如的聲量暴跌，讓本會期民眾黨的聲量位居5黨之末。這種「休會高聲量、開議沒聲量」的現象絕非柯文哲所樂見，若他在黨內立委還不能獨當一面的時候，選擇辭去黨主席，恐怕只會讓聲量頹靡的民眾黨再蒙上一層陰影。
▲民眾黨5名立委近半年的網路聲量走勢圖。（圖／快析輿情）
▲民眾黨5名立委近半年的網路聲量走勢圖。（圖／快析輿情）
 
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