若柯辭去黨主席　快析輿情：民眾黨聲量將迎來雪崩式暴跌

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不過，由柯文哲催生而成的民眾黨，即便在年初搶下5席立委席次，仍長期遭外界質疑「一人政黨」色彩濃厚，而近期展開的全國黨代表選舉，就是要完善黨內民主機制、為黨培育人才。不過黨內才剛要步入民主化進程，就傳出柯文哲要辭黨主席一事。
根據QuickseeK快析輿情資料庫監測，若觀察民眾黨5名立委在國會第2會期的表現，發現這3個月來，民眾黨立委所創造的聲量位居5黨之末，甚至少於時代力量3名、基進黨1名立委。而比較各黨立委在近期立院重大議題中的表現，也可看到民眾黨5名立委聲量，在113名委員中僅占3%，但若加上黨主席柯文哲，聲量則激增為23%，可和民進黨62席立委平起平坐。據此，可知道即便歷經2個會期磨練，民眾黨仍無法靠5名立委創造聲量，輿論焦點還是落在柯文哲身上。
QuickseeK快析輿情認為，柯文哲若辭去黨主席，勢必讓民眾黨迎來聲量「雪崩式暴跌」的陣痛期，至於這個時間會維持多久，便要視5名委員有多大能耐，是否能抓準議題、反映民意，並把聲量導到自己身上而定。
為此，QuickseeK快析輿情更進一步監測民眾黨5名委員的個別表現。發現在今年6月至8月國會休會期間，高雄市長補選正打得如火如荼，時任競選總幹事蔡壁如，聲量大幅領先同黨其它委員；不過隨國會第2會期開議，蔡壁如的聲量暴跌，讓本會期民眾黨的聲量位居5黨之末。這種「休會高聲量、開議沒聲量」的現象絕非柯文哲所樂見，若他在黨內立委還不能獨當一面的時候，選擇辭去黨主席，恐怕只會讓聲量頹靡的民眾黨再蒙上一層陰影。