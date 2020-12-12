毒品處遇再精進　法務部部長：反毒是政府第一要務

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矯正署署長黃俊棠表示，近年來矯正工作從消極監禁轉為積極復歸模式，我們要以復歸的目標來推動整個犯罪矯正的處遇，並朝刑事政策現代化、處遇人本化、設施科技化等方向邁進。矯正署並持續爭取補充心理師、社工師與個管師等專業人力，強化毒品犯處遇內涵，積極深化與勞政、衛政及社政單位之連結，協助毒品犯順利轉銜復歸社會。另法務部蔡部長特別重視收容人復歸，提早適應社會生活，推動矯正機關受刑人自主監外作業制度，目前每天約有1,100名白天在外工作，為重返社會做準備，此項政策之推動深獲社會各界及受刑人家屬的支持與肯定。
雲林監獄典獄長林憲銘說明，科學實證的面向非常廣，依據美國國家藥物濫用研究所13項治療原則，整合出七大面向課程，在監內實施並與監外的社政、衛政、勞政形成4方連結，透過社會資源及本身堅強的戒毒意願和遠離會碰到毒品的環境，內外協助提升戒癮成效，復歸社會。
觀摩會除由中正大學戴伸峰教授就矯正署委託研究提出全國矯正機關毒品犯處遇成效報告，及由臺北、花蓮、臺中看守所，及雲林、嘉義、臺南監獄等6所矯正機關報告處遇推動成果，並廣邀勞政、社政、衛政、心理師、社工師公會等相關單位參與，及矯正機關資深心理師、社工師、楊士隆教授等外部專家學者進行理論、實務兼具的探討之旅，各矯正機關藉由觀摩會彼此教學相長，展現矯正機關精進毒品處遇之決心與向心力，期建構綿密的社會安全網，降低再犯，維護社會祥和與安全。
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