顧立雄私會謝長廷才出車禍！藍委諷蘇貞昌「被架空」

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賴士葆持續追問「是不是去日本大使館？」王美花才答「是。」接著賴問蘇貞昌「院長你知道嗎（你的部屬去日本大使館吃飯）？」蘇沉聲道「不知道。」賴士葆面露驚訝說「不知道？」王美花趕忙解釋「這不是公開行程。」
賴士葆指出，今年八月，美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪台時，見過總統蔡英文、副總統賴清德，各級部會首長，甚至連已經不在政壇第一線的前副總統陳建仁都見面過，獨獨沒見過蘇貞昌，在阿薩爾返國後，台灣隨即陷入進口萊豬的爭議中，站在風口浪間的正是蘇貞昌，賴問蘇「不會覺得你是宰相，他不跟你見面很鬱卒嗎？」蘇貞昌說「不會。」
賴士葆認為，現在執政高層再度上演一次萊豬進口的戲碼，只是主角換成日本福島核災食品，蘇貞昌依舊不知情，他直呼「院長你被架空了啊！」蘇貞昌圓場說「不是架空，是分工。」賴再問「那蔡總統8月28號宣布進口萊豬，你什麼時候知道的？」蘇貞昌答「這個跟那個沒關係。」賴士葆追問「蔡英文最早跟你講要進口是什麼時候？」蘇說「很久了。」
賴士葆又補了一句，「你以前選總統的時候曾說謝長廷很奸詐，這句話到現在還成立嗎？」蘇貞昌說「過去的話現在又拿來說，會惹出新話題，但一個駐外代表回來，不一定要見行政院長，我們這麼多駐外大使（我也不是每個都見）。」賴士葆見狀馬上問「那駐美代表回來會跟你見面嗎？」蘇貞昌說「沒有。」
賴士葆驚道「我們最重要的關係就是對美國跟對日本欸！」接著又問「他有可能接行政院長。」蘇貞昌一時間沒意會過來，還問「誰？」賴士葆說「謝長廷啊！」蘇貞昌駁斥道「這樣（要接行政院長的人）很多欸，一隻手都算不完了。」
最後賴士葆總結「只要換閣揆，預算就要重審，現在預算沒審完你不會下台啦！這是你的護身符」。