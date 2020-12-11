顧立雄私會謝長廷才出車禍！藍委諷蘇貞昌「被架空」

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顧立雄私會謝長廷才出車禍！藍委諷蘇貞昌「被架空」

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-12-11 17:40:46｜update2020-12-11 18:25:06

賴士葆、蘇貞昌
▲經濟部長王美花坦承10日去日本大使館找謝長廷吃飯，國民黨立委賴士葆大嘆蘇貞昌貴為行政院長，卻被屬下、上司給架空。　（圖／翻攝國會直播）
駐日代表謝長廷日前返國，受訪時大方表示「就是回來討論核食」，期間他也非常忙，目前已證實見過面的部會首長，從衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮都談過了，唯獨行政院長蘇貞昌始終說「沒和謝見面」。今（11）日，國民黨立委賴士葆爆料「經濟部長王美花跟丈夫顧立雄昨天是在去日本大使館吃飯的路上遇到車禍。」王也承認此事，賴問蘇對此事是否知情，蘇貞昌面露不悅道「我不知道。」
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王美花跟丈夫、國安會秘書長顧立雄昨日在仰德大道出車禍，根據媒體報導，兩人是在聚餐結束要返家的路上遭遇此事，原先外界還聚焦兩人「快閃」，未料賴士葆加碼爆料，指出日本大使館就在車禍地點附近，質疑王、顧是為了去討論核食進口，他在向王美花提問時，還不忘提醒「在國會答詢要尊重憲法、據實以告喔。」王美花第一時間沒回答「是、不是」，而是想四兩撥千斤地答道「這個月是六月的時候，我當次長就約好了。」
賴士葆持續追問「是不是去日本大使館？」王美花才答「是。」接著賴問蘇貞昌「院長你知道嗎（你的部屬去日本大使館吃飯）？」蘇沉聲道「不知道。」賴士葆面露驚訝說「不知道？」王美花趕忙解釋「這不是公開行程。」

賴士葆指出，今年八月，美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪台時，見過總統蔡英文、副總統賴清德，各級部會首長，甚至連已經不在政壇第一線的前副總統陳建仁都見面過，獨獨沒見過蘇貞昌，在阿薩爾返國後，台灣隨即陷入進口萊豬的爭議中，站在風口浪間的正是蘇貞昌，賴問蘇「不會覺得你是宰相，他不跟你見面很鬱卒嗎？」蘇貞昌說「不會。」

賴士葆認為，現在執政高層再度上演一次萊豬進口的戲碼，只是主角換成日本福島核災食品，蘇貞昌依舊不知情，他直呼「院長你被架空了啊！」蘇貞昌圓場說「不是架空，是分工。」賴再問「那蔡總統8月28號宣布進口萊豬，你什麼時候知道的？」蘇貞昌答「這個跟那個沒關係。」賴士葆追問「蔡英文最早跟你講要進口是什麼時候？」蘇說「很久了。」

賴士葆又補了一句，「你以前選總統的時候曾說謝長廷很奸詐，這句話到現在還成立嗎？」蘇貞昌說「過去的話現在又拿來說，會惹出新話題，但一個駐外代表回來，不一定要見行政院長，我們這麼多駐外大使（我也不是每個都見）。」賴士葆見狀馬上問「那駐美代表回來會跟你見面嗎？」蘇貞昌說「沒有。」

賴士葆驚道「我們最重要的關係就是對美國跟對日本欸！」接著又問「他有可能接行政院長。」蘇貞昌一時間沒意會過來，還問「誰？」賴士葆說「謝長廷啊！」蘇貞昌駁斥道「這樣（要接行政院長的人）很多欸，一隻手都算不完了。」
最後賴士葆總結「只要換閣揆，預算就要重審，現在預算沒審完你不會下台啦！這是你的護身符」。
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