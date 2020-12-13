英大廚「蛋炒飯」惹怒華人　大馬網紅崩潰：史上最可怕

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英大廚「蛋炒飯」惹怒華人　大馬網紅崩潰：史上最可怕

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-12-13 12:26:00

近日，羅傑叔叔應觀眾要求，評論最具爭議性英國廚師Kay的「蛋炒飯」。
▲近日，羅傑叔叔應觀眾要求，評論最具爭議性英國廚師Kay的「蛋炒飯」。(圖|翻攝自影片)
The China Post報導，馬來西亞網紅「羅傑叔叔」先前因評論BBC蛋炒飯教學一炮而紅，後來連英國名廚傑米奧利佛 (Jamie Oliver)、高登·拉姆齊 (Gordon Ramsay) 也逃不過他的魔掌。近日，羅傑叔叔應觀眾要求，評論最具爭議性英國廚師Kay的「蛋炒飯」。 
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影片一開始，Kay將炒鍋放上電磁爐，並將油放入加熱；同時，她開始切大蒜，切了非常久，且大蒜形狀非常不平均，讓Uncle Roger看得不耐煩，直呼：「連大蒜都想逃離她了！」  
等到不耐煩的Uncle Roger表示：「我想等到她切完大蒜，大家都能注射新冠肺炎疫苗了。」 

▲她開始切大蒜，切了非常久，且大蒜形狀非常不平均
▲她開始切大蒜，切了非常久，且大蒜形狀非常不平均 (翻攝自影片)
 

隨後，Kay爆香大蒜，竟讓大蒜爆到燒焦變成深咖啡色，這步驟讓Uncle Roger頭痛，直喊「我們只是讓大蒜稍微變色直到香味出來，不是叫你把大蒜火化。」  接著，Kay將整碗「生米」直接到入鍋中翻炒，並加入胡椒、鹽巴，而Uncle Roger看到此已經生無可戀，無奈表示他已經被徹底打敗了。  

Uncle Roger看著拌炒著燒焦大蒜的炒飯，說道：「看看這些米飯有多悲慘。」  

此外，Uncle Roger表示，此時不需要蛋了，你需要的是奇蹟。  後來，鏡頭拉遠，Uncle Roger發現旁邊爐子裡正在煮豌豆，讓他崩潰表示，Kay選擇煮豌豆卻沒有煮最重要的米飯。最後，炒飯盛入盤中，一如過去Kay的影片風格，Kay的兒子Lee負責品嘗媽媽做的料理，而媽媽以充滿期盼的眼神等著兒子試吃後的反應。 

▲Kay的兒子Lee負責品嘗媽媽做的料理
▲Kay的兒子Lee負責品嘗媽媽做的料理 (圖|翻攝自影片)
 

此時，她的兒子咀嚼著口中的飯說：「感受不到大蒜的味道，米飯口感非常酥脆。」  看到這裡，Uncle Roger嘲諷道，我想BBC food節目很快就會雇用她。 

Uncle Roger的影片上傳短短四天，累積將近270萬人觀看，吸引網友紛紛留言表示：「Kay是傑米奧利佛的粉絲，她做出反人類蛋炒飯，盡力讓奧立佛像是個很棒的廚師。」  有網友發現Uncle Roger不小心用自己本身的口音說出「對不起孩子們」，這表示狀況真的非常糟。  
 
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