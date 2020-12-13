英大廚「蛋炒飯」惹怒華人　大馬網紅崩潰：史上最可怕

The China Post

報導，馬來西亞網紅「羅傑叔叔」先前因評論

教學一炮而紅，後來連

(Jamie Oliver)、高登·拉姆齊 (Gordon Ramsay) 也逃不過他的魔掌。近日，羅傑叔叔應觀眾要求，評論最具爭議性英國廚師Kay的「蛋炒飯」。

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影片一開始，Kay將炒鍋放上電磁爐，並將油放入加熱；同時，她開始切大蒜，切了非常久，且大蒜形狀非常不平均，讓Uncle Roger看得不耐煩，直呼：「連大蒜都想逃離她了！」

▲她開始切大蒜，切了非常久，且大蒜形狀非常不平均 (翻攝自影片)

接著，Kay將整碗「生米」直接到入鍋中翻炒，並加入胡椒、鹽巴，而Uncle Roger看到此已經生無可戀，無奈表示他已經被徹底打敗了。

Uncle Roger看著拌炒著燒焦大蒜的炒飯，說道：「看看這些米飯有多悲慘。」