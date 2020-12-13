英大廚「蛋炒飯」惹怒華人　大馬網紅崩潰：史上最可怕

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等到不耐煩的Uncle Roger表示：「我想等到她切完大蒜，大家都能注射新冠肺炎疫苗了。」
隨後，Kay爆香大蒜，竟讓大蒜爆到燒焦變成深咖啡色，這步驟讓Uncle Roger頭痛，直喊「我們只是讓大蒜稍微變色直到香味出來，不是叫你把大蒜火化。」 接著，Kay將整碗「生米」直接到入鍋中翻炒，並加入胡椒、鹽巴，而Uncle Roger看到此已經生無可戀，無奈表示他已經被徹底打敗了。
Uncle Roger看著拌炒著燒焦大蒜的炒飯，說道：「看看這些米飯有多悲慘。」
此外，Uncle Roger表示，此時不需要蛋了，你需要的是奇蹟。 後來，鏡頭拉遠，Uncle Roger發現旁邊爐子裡正在煮豌豆，讓他崩潰表示，Kay選擇煮豌豆卻沒有煮最重要的米飯。最後，炒飯盛入盤中，一如過去Kay的影片風格，Kay的兒子Lee負責品嘗媽媽做的料理，而媽媽以充滿期盼的眼神等著兒子試吃後的反應。
此時，她的兒子咀嚼著口中的飯說：「感受不到大蒜的味道，米飯口感非常酥脆。」 看到這裡，Uncle Roger嘲諷道，我想BBC food節目很快就會雇用她。
Uncle Roger的影片上傳短短四天，累積將近270萬人觀看，吸引網友紛紛留言表示：「Kay是傑米奧利佛的粉絲，她做出反人類蛋炒飯，盡力讓奧立佛像是個很棒的廚師。」 有網友發現Uncle Roger不小心用自己本身的口音說出「對不起孩子們」，這表示狀況真的非常糟。