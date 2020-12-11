【NOW少年】鬼滅之刃還是進擊巨人 60萬人激推的動畫是？
【NOW少年】鬼滅之刃還是進擊巨人 60萬人激推的動畫是？
文/沈傳恩
calendar_today2020-12-11 20:30:00
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」現代人生活壓力大，看動畫是不少人平時的休閒娛樂，然而動畫影響範圍之廣，在亞洲國家甚至能在票房上與好萊屋大片並駕齊驅。本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，街頭民眾最愛看的動畫是什麼？備受60萬人激推的10部動畫又是哪些呢？
實際街訪調查發現，民眾都對近期爆紅的「鬼滅之刃」不陌生，絕大多數都有看過，至於最讓大家喜歡的動畫類型，「推理」「冒險」「校園」「少女」都有人提到；而街頭民眾推薦給大家的動畫則有「名偵探柯南」、「火影忍者」、「獵人」等。根據日本網站「超！日本動漫」逾60萬名網友的票選結果，最推薦的動畫TOP10如下：
1.鋼之鍊金術師
2.航海王
3.銀魂
4.獵人
5.灌籃高手
6.火影忍者
7.排球少年
8.死神
9.家庭教師
10.庫洛魔法使
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