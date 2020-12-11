中天關台倒數前夕 直擊老婦掏千元「斗內」記者
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-12-11 18:40:26｜update2020-12-11 19:26:49
中天新聞台歷經換照申請失敗、假處分遭駁回後，於今（11）日晚間11時59分確定證照到期，將轉往網路發展，引起眾多粉絲不捨。在關台前夕，中天新聞於該台外連續播報48小時，直到今日午夜為止。據《NOWnews今日新聞》記者觀察，截至今日下午6時左右，中天新聞台現場約聚集5、60位民眾觀看直播，氣氛宛如同樂會般和諧與歡樂。
國家通訊除波委員會（NCC）委員日前以7比0的票數，全數駁回中天新聞台的換照案。對此，中天向台北高等行政法院（北高行）提起假處分，試圖延續執照壽命，不過7日以沒有急迫危險等4大理由，遭到北高行駁回，頻道確定將播送至11日當晚24時為止。中天新聞台日前曾宣布，自9日早上6時起將連續42小時直播不間斷，最後將於明日午夜0時起，與觀眾「跨入新媒體時代元年」。
據記者現場觀察，截至今日下午6時左右現場約聚集5、60位民眾，大多數民眾都是靜靜地坐在座位上觀看現場新聞播報；對此，警方也不敢大意，調派約數十名警員於現場待命。
現場民眾大多維持冷靜，不過也有一些驚人之舉。記者現場採訪時，由於戴著中天方提供的採訪證，被現場一位年約七旬的婦人認做是中天新聞記者，還被硬塞一張1000元紙鈔。這名婦人眼神略感哀戚地向記者說，這是要給中天新聞台「斗內（Donate，贊助）」的，隨後就消失在人群中。不過，記者將之交往現場中天新聞台的保全處理。據了解，中天新聞台明日午夜0時起，將不在52頻道播送，轉往網路發展。而52頻道目前NCC與地方政府仍在審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理，也就是民眾轉台時，51台會直接跳往53台。