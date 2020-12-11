影／夢想從彰化出發 台新夢想家對戰富邦勇士19日開打
影／夢想從彰化出發 台新夢想家對戰富邦勇士19日開打
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-12-11 18:20:00
福爾摩沙台新夢想家籃球隊今（11）日在彰化縣議會舉行記者會，宣告「台新夢想家」首戰將於19日在彰化縣立體育館對戰富邦勇士，會中並與縣府進行合作簽署儀式，象徵新球季將從彰化出發，挑戰全新的P. LEAGUE+聯盟。縣長王惠美表示，夢想家是彰化在地的球隊，邀請鄉親19日前來加油，晚上再一起參加彰化之光強勢回歸演唱會，度過美好假期。
彰化寶島夢想家籃球隊在日前接受台新金控贊助後，正式更名為「福爾摩沙台新夢想家」，並加入新聯盟「P.LEAGUE+」(簡稱P+聯盟) 臺灣男子職業籃球聯盟，由福爾摩沙台新夢想家、臺北富邦勇士、桃園領航猿和新竹攻城獅四支球隊組成，本季將有8場賽事在彰化縣立體育館舉行，對於球迷關心的夢想家會不會離開彰化?董事長張承中說，這個答案是：不會，夢想家4年前從彰化開始，至今還是在這裡。彰化縣議會議長謝典林表示，夢想家一路走來經歷許多波折，但是大家不離不棄，今年好不容易有台新來冠名贊助，讓更多人加入夢想家的大家庭，用公益的方式進駐，辛苦的練習為未來打拚，並將主場設在彰化，未來甚至可能在中彰投都設有主場，今年有看到台中青年隊，彰化也要打造一支彰化青年隊，與台中一較高下，這是利用籃球促進的交流，對台灣來說是一個好的現象。
張承中說，夢想家不會離開彰化，雖然今年有新的冠名贊助商，但是夢想家的本質不變，請大家放心，夢想家相當注重與彰化在地的連結，今年也與彰化市南瑤宮聯名推出一系列的商品，以及推出一系列的大佛商品，希望大佛鎮守彰化主場，希望旗開得勝，也請彰化的鄉親多多支持。
在陣容方面，球隊表示，除了黃金世代成員楊敬敏、田壘，也找來「寶島魔獸」李德威捍衛禁區，更有「UBA FMVP」林俊吉、譚傑龍、楊盛硯、陳振傑等多位年輕好手加盟。其中楊盛硯為彰化溪湖人，去年在CBA選秀會被新疆廣匯挑選入隊，對於能夠回家打球他表示非常興奮；中鋒好手李德威更舉家搬至彰化生活，展現全力拚戰決心；台英混血譚傑龍也將戶籍遷至彰化，未來將會在彰化縣一同為籃球運動努力。