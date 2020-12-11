狂！OK賣起鑽石項鍊　超商雙12優惠一次弄懂

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雖然全球疫情尚未趨緩，但台灣疫情相較其他國家相對穩定，超商業者觀察到，近幾個月以來超商預購商品業績較過去成長高達3成以上，加上後疫情時代激起民眾報復性消費狂熱，讓

0.1克拉鑽石飾品，希望瞄準20到40歲的年輕族群。

▲ 看準超商預購以年輕人為大宗，OK超商賣鑽石項鍊皆萬元以下。（圖／OK提供）

▲ 看準超商預購以年輕人為大宗，OK超商賣鑽石項鍊皆萬元以下。（圖／OK提供）

除了高單價的鑽石項鍊外，咖啡愛好者也有福了，OKmart於門市及雲端皆推出超划算的OK CAFÉ 雙十二優惠，於12月12日當天購買大杯熱(冰)莊園美式(原價45元/杯)及大杯熱(冰)莊園拿鐵(原價55元/杯)享買二送二優惠(限同品項)，於OKmall購買大杯熱(冰)莊園美式(原價45元/杯)及大杯熱(冰)莊園拿鐵(原價55元/杯)則享超殺買十送十再加贈588點會員點數，雙十二讓OKmart為你提振精神，瘋狂Shopping去！

▲ 12月12日當天購買大杯熱(冰)莊園美式及大杯熱(冰)莊園拿鐵享買二送二優惠（圖／OK提供）

迎接雙12，7-ELEVEN也搶推活動，吸引增加買氣，OPEN POINT行動隨時取推出「雙12有購嗨優惠活動」於12/11~12/13連續三天限時優惠，最高現省605元，CITY CAFE大熱拿鐵或大熱美同品項買22杯送11杯，CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶或熱英式紅茶，同品項買12杯送6杯，線上支付或憑結帳條碼至門市支付皆可購買，每一會員帳號每品項限購2組，限量售完為止。



▲迎接雙12，統一超商推出限時茶飲、咖啡優惠活動。(圖／統一超商提供)

萊爾富也加入這波「雙12」商機戰場，採線上「Hi-Life VIP」APP、虛實整合萊購物平台、線下門市三管齊下，雙12首日，於「Hi-Life VIP」APP推出時下最夯的熱銷機款「iPhone12 Pro」128GB和256GB系列限量手機預購活動，除可享有Hi點2倍送，還有機會參與「會員年終慶」祭出的最大獎抽iPhone12 Pro手機活動，等於買一支再抽一支。





也在12月15日前推出「雙12下殺」館Hi Café 大杯熱美式咖啡和大杯熱拿鐵咖啡同品項買12送12，以及多項商品12件組，最低下殺4.5折起；同一期間，虛實整合的萊購物平台，也推出全館單筆消費滿350元享Hi點8倍送，還有萊購物「雙12爆殺品」館推出的多項居家生活用品，最低1.9折起，以及萊購物「3C家電」館選購「各式家電」館別內的商品，下單並完成取貨，還有免費咖啡。