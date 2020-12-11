飛沙國小刷新冠軍紀錄　獲教育部全國舞獅八冠王

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蘇國瓏表示，飛沙國小全校僅30名學生，全校將士用命，參加全國舞獅比賽得到八項冠軍，展現海口孩子刻苦耐勞、堅忍不拔的精神，恭喜飛沙國小師生獲得佳績，也感謝張縣長親自到飛沙國小道賀及鼓勵，支持即將失傳的民俗活動。
飛沙國小校長蔡佩君說，今年舞獅經費由彰化生活美學館的體驗課程經費挹注，讓學生可以無後顧之憂的專心練習及比賽，學校更以舞獅為主體，設計具特色的校訂課程，藉由舞獅凝聚全校師生的向心力與團結力，這次比賽，學生努力練習獲獎是明年100週年校慶最好的禮物。
指導教練也是雲林縣無形文化資產龍鳳獅陣保存者吳登興表示，飛沙國小主修龍鳳獅陣，由於雲林有客家族群，今年多練了客家獅，飛沙國小不只女子組及混合組全拿下特優，還拿到客家獅女子組特優，並打進菁英賽搶下一座冠軍獎盃，可說刷新隊史紀錄。
吳登興說，飛沙國小全校只有30名小朋友，今年多次打敗其他千人大學校，屢獲佳績，全校從二年級開始就是選手，不分男女都練就一身技藝，一年級雖沒參賽，也有慢慢開始練習，此次參加全國賽不只是比藝更是發揚雲林縣無形文化資產龍鳳獅珍貴美學，大獅頭手黃子鴻比賽中雖然手上受傷，一樣努力不懈不負鄉親先賢技藝託付，再創八冠王佳績，證明只要努力，偏鄉學生一樣擁有超強競爭力。
大獅頭手黃子鴻說，比賽有很多過程都很困難，譬如說開山門時會感覺體力慢慢消耗，會想要站起來，但站起來就會扣分，他一直告訴自己要堅持，這次比賽雖然手受傷，但因不想棄權，想替學校爭取更多榮譽，所以忍痛比賽，很高興能獲得好成績。