農水署桃園管理處大樓揭牌 1期稻作是否停灌農委會決定
農水署桃園管理處大樓揭牌 1期稻作是否停灌農委會決定
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-12-11 18:34:21
農田水利署桃園管理處10月1日改制為公務單位，今(11)日在青埔行政大樓舉行喬遷揭牌活動﹔新任的桃園管理處處長何明光，面臨水稻田缺水問題受訪時表示，針對二期停灌措施，桃園管理處全體總動員，成效良好，至於明年一期稻作是否繼續停灌，將由農委會決定，管理處會做好準備協助農友申辦相關補助作業。
青埔行政大樓歷經10年興建，在今年正式完工，為地下3層、地上9層的黃金級綠建築，具備辦公、休閒、大禮堂、國際會議廳、實驗室等多功能與設備，不僅讓桃園管理處同仁擁有良好的辦公區域，也能提供民眾更舒適便捷的洽公環境。副市長高安邦致詞指出，近期桃園面臨乾旱的危機，市府致力與桃園管理處進行節水調度的緊密合作，依據中央氣象局的預報，即使近日降雨，當前桃園仍屬於枯水期，市府會持續與桃園管理處進一步合作，專注於水權分配，顧及灌區及非灌區農民的水權問題，攜手渡過枯水期。
農委會農田水利署副署長陳衍源表示，因應今年水情嚴峻，不得已須辦理二期作停灌作業，並發放相關補償，桃園管理處短時間內完成全數申請案的申請作業，順利請款、撥款，展現新的行政效率，雖然這次行政大樓的啟用如同改制，過程經過許多前置作業，難免有別於過去不同之處，但各項服務絕不打折，將致力提升整體行政效能。何明光指出，水利處是第一個進駐青埔地區的公務單位，有信心做好農民服務，同時農水法已賦予管理處公權力，未來將利用科技智慧檢查水質安全、打擊汙染，運用科技偵測埤塘水量，並在水量不足時適度調配，保障農作物生產安全，提高用水效率，逐步提升灌溉服務品質。