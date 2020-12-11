特企／台塑生醫防疫再立標竿　拿下SNQ最多認證

具有「生醫界奧斯卡獎」美名的生策會國家品質標章(SNQ)頒獎典禮12月10日於台大醫院國際會議中心登場!由生策中心董事長王金平、評審團總召集人陳維昭、衛福部政務次長薛瑞元等進行授證暨頒獎，今年SNQ認證包含醫療保健器材類、長照類、藥品類、營養保健食品類、防疫產品類、醫療週邊類、及化粧品類等7大類，今年申請案件相較既往增加1.5倍，競爭更為激烈，受到covid-19新冠病毒影響，典禮中最受矚目的即是「防疫認證」類別，台塑生醫今年一口氣拿下3項SNQ防疫認證，成為防疫類別中獲最多認證的廠商!

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台塑生醫於2017年即以「Dr’s Formula抗菌防護噴霧」取得SNQ防疫認證，為市場上第一支通過防疫認證的抗菌噴霧，今年度再以同品牌Dr’s Formula旗下洗手乳，包含「抗菌洗手乳」、「抗菌淨味潔手乳」、「燕麥柔膚潔手乳」等全數取得防疫認證!從生活環境到肌膚清潔，都設計出最天然有效、且符合安全品質標準的抗菌產品來守護民眾的健康。

台塑生醫副總劉慧啟表示「台塑生醫在防疫商品與預防醫學上所作的努力始終未曾鬆懈!獲得認證的這些商品在市場上已累積銷售逾百萬瓶，具有一定的消費者口碑與市場認可，但透過SNQ強調的Safety and Quality品質與安全，讓產品在開發過程中的科學實證、嚴謹品管、效性檢驗、及對環境無害受到最高規格的檢視與肯定，敦促我們往更高標前行，是台塑生醫參與SNQ認證的主因!此次提報3項產品且全數獲通過，實深感榮耀!」。





台塑生醫於防疫工作所作的努力其實不僅於全系列抗菌產品的打造(另含抗菌護手霜、洗衣精、沐浴乳等)，還有對增加人體免疫力的保健食品開發也不遺餘力(如榮獲雙健字號的樟芝人蔘滋補液、薑黃悠甘養生純液等)，近日更投入「新冠病毒中和抗體檢驗試劑」的開發，未來可搭配疫苗開發作為疫苗有效性驗證與未來推動「免疫護照」使用!從生活環境到肌膚清潔、以及於高階生物科技的延伸應用，台塑生醫在防疫領域始終未曾停歇、不斷往前邁進!

台塑生醫董事長王瑞瑜勉勵「集結集團內豐沛且頂尖的產醫學資源，轉化為各項守護國人健康的產品，是台塑生醫的責任也是使命!」，今年3項SNQ防疫認證的取得將敦促台塑生醫往更高標邁進，期許未來台塑生醫能有更多優質的產品與服務，也能藉由SNQ國家品質標章的驗證，來向國人展現！