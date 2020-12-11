影／培育人才　科大國際合作成果發表

中州科技大學創校51週年校慶活動，今年特別以「大學社會責任實踐計畫」國際合作成果發表為主軸，成果發表會以婚禮、晚宴型態呈現，一片喜氣洋洋，史瓦帝尼王國大使戴敏尼、參事庫內內、一等秘書班貝、巴布亞紐幾內亞駐臺商務代表處康德銘代表及台灣非洲經貿協會孫杰夫理事長等人前來祝賀。

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▲現場製作如水晶般耀眼的冰雕作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲現場製作如水晶般耀眼的冰雕作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

教育部推行「大學社會責任實踐計畫」，109年全面納入聯合國永續發展目標等國際重要社會責任實踐課題，中州科技大學今年更首度將觸角伸展到非洲友邦史瓦帝尼王國作為本次的實踐基地。雖然今年受疫情影響，但中州科技大學透過即時線上會議方式，與非洲當地合作的教育機構Euro Africa Campus討論，雙方決定在臺灣中州科技大學校園執行本年度的計畫成果發表會。

成果發表會由震撼全場的非洲鼓表演揭開序幕，中州科大的各系所師生也展現專業的技術成果，如：晚宴是由餐飲廚藝系製作精緻餐點、甜點、冰雕，餐旅行銷系掌理賓客餐飲服務、調製手沖咖啡，時尚視傳系師生團隊負責全場拍攝直播、時尚婚紗走秀及人體彩繪，景觀系則設計蝴蝶蘭心型網美造型點供來賓拍照，還有茶道、VR及AR實境體驗、幼兒教具互動等等，由老師們帶領台灣學生、外籍生一起投入這場盛會。

▲巴布亞紐幾內亞駐臺代表康德銘(左起)、史瓦帝尼大使戴敏尼、中州科大副校長柴雲清及現場貴賓一起切麵包大牛，象徵史瓦帝尼婚禮中的牛肉分食習俗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲巴布亞紐幾內亞駐臺代表康德銘(左起)、史瓦帝尼大使戴敏尼、中州科大副校長柴雲清及現場貴賓一起切麵包大牛，象徵史瓦帝尼婚禮中的牛肉分食習俗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

活動中還安排牛肉分食活動，因為史瓦帝尼婚禮習俗中，女方會將牛肉分享給男方長輩，代表女方的尊重與善意，以及融入男方家族當中，現場是以一隻麵包大牛，來代替煮熟的牛肉。餐飲廚藝系陳德勝副教授表示，這隻麵包大牛使用了重達56公斤的全麥麵糰，動員8位師生、花費12小時所製作完成，是此次成果發表會一大亮點。

此外，蔡英文總統、賴清德副總統特地函電垂賀，史瓦帝尼王國親王Prince Guduza Dlamini、考試院副院長Dr. Edmund Mazibuko及Euro Africa Campus校長Mr. Alfred T. DLAMINI.特別為這次成果發表會錄製影片於現場播放，祝賀活動圓滿成功。

▲中州科大史瓦帝尼外籍生實地參與婚紗走秀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲中州科大史瓦帝尼外籍生實地參與婚紗走秀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

中州科技大學副校長柴雲清、外交部中部辦事處處長翁瑛敏也於活動中，現場連線遠在非洲史瓦帝尼王國的親王與考試院副院長，讓台灣友邦也能感受現場熱鬧的氣氛。

▲史瓦帝尼大使戴敏尼(中，著西裝者)及使館人員與中州科大史瓦帝尼外籍生座談，了解學生在台的學習生活情形。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）