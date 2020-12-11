影／暖心防疫！北斗警察志工協進會送愛到國小

暖心務實防疫！北斗警察志工協進會募集學童用的口罩，今（11）日由北斗分局溪州分駐所員警的護送下，送抵溪州鄉僑義國小，由校方分送給每位學童，希望透過防疫教育，能讓學生重視自身的衛生習慣，進而降低傳染疾病的風險。

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▲僑義國小將在12月26日喜迎60週年校慶，學校舉辦為防疫而跑「會長盃路跑」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲僑義國小將在12月26日喜迎60週年校慶，學校舉辦為防疫而跑「會長盃路跑」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

新冠肺炎疫情還沒冷卻，中央疫情指揮中心每天不斷更新境外確診病例，為讓偏鄉小學不會成為疫情破口，北斗警察志工協進會送學童口罩，讓這一所50多位學童的迷你小學能夠做好防疫措施，希望學校透過多方面防疫措施的教導，每位學生都能成為防疫小尖兵。

▲溪州分駐所副所長廖慶興將防疫口罩贈送給學校，提升校園防疫措施效能。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲溪州分駐所副所長廖慶興將防疫口罩贈送給學校，提升校園防疫措施效能。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

僑義國小將在12月26日喜迎60週年校慶，配合宣導校園防疫措施，學校今（11）日舉辦為防疫而跑「會長盃路跑」活動，北斗警察志工協進會募集學童用的口罩，今天上午由溪州分駐所副所長廖慶興、北斗警察志工協進會理事長張敏玲等人親自將兩大箱的防疫口罩贈送給學校。

▲學童用英語專長教大家如何正確戴口罩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲學童用英語專長教大家如何正確戴口罩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

校長林淑貞表示，雖然目前國內口罩不在是一罩難求，但，校園屬於開放性，12月26日舉辦60週年校慶，校友會號召400多位校友回母校「慶生」，北斗警察志工協進會所贈送的防疫口罩除了學童專用外也有成人使用的口罩，有了這兩大箱口罩也大大提升校園防疫措施效能。

▲學生每天運動強健身心，配合宣導校園防疫措施，學校舉辦為防疫而跑「會長盃路跑」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

× ▲學生每天運動強健身心，配合宣導校園防疫措施，學校舉辦為防疫而跑「會長盃路跑」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 11）

林淑貞說，僑義國小是英語教學、國際教育、環境教育、永續校園、多元社團亮點學校！學生每天運動強健身心，今天也用英語專長教大家如何正確戴口罩，學生下課時最喜歡進行戶外遊戲和動態活動，難免和同儕或校園遊具有接觸，校方也會落實課前和課後洗手，希望降低細菌附著的風險。

張敏玲說，在疫情大流行期間，口罩就是救命物資，送防疫口罩給僑義國小，希望學童們在配戴口罩時能夠牢記「開、戴、壓、密」口訣，正確做好每一個小細節，就能阻絕病毒，張敏玲還叮嚀小朋友飲食要營養均衡，早睡早起多運動，才能提升免疫力，病毒不上身。