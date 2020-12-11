小英登上法媒封面 呂秋遠大讚：島孤人不孤！我們好好過
小英登上法媒封面 呂秋遠大讚：島孤人不孤！我們好好過
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 19:15:33
蔡英文總統登上法國媒體《Le Point》封面，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文認為台灣能夠走向世界，被國際社會高度重視，應該要再次感謝台灣人民的團結，這份榮耀屬於全體國民。對此，網紅律師呂秋遠也大讚，「島孤人不孤，我們好好過」。
呂秋遠今（11）日在臉書發文評論小英登上法媒封面一事，呂秋遠指出《Le Point》雜誌在1972年就已經成立，主要報導政治新聞，屬於中間偏右的保守立場。法國的政治光譜，百花齊放，所以這份雜誌不一定是法國人的主要觀點，但確實可以代表某些關心國際政治的法國人，對於目前世界局勢的看法。封面中蔡英文與法國總統馬克宏、德國總理梅克爾、中共總書記習近平、美國總統當選人拜登一起競跑，呂秋遠感動直呼「在台灣被趕出聯合國以後，台灣別說是世界五強，簡直是國際孤兒」，但是透過次疫情，呂秋遠強調，「我們的政府與人民，展現了異於其他大國的實力。台灣目前一整年的確診人數，遠低於其他國家一日的確診人數，經濟成長率在疫情肆虐下，仍在全世界首屈一指，股市攀升到1萬4千點。目前台灣人的日常生活，幾乎不受限制，商業活動一切如常」。
呂秋遠最後認為，「這張法國雜誌的封面，不是什麼了不起的成就（因為比起這件事，還有更好的、更實質的在後面），但是那張臉孔，不只是蔡英文，而是代表了千千萬萬個台灣人，我們求自由平等，也求安居樂業，這一切，在中國的威脅下，我們仍然緩步前進中。島孤人不孤，我們好好過，不當強國當好國」。（編輯：倪浩軒）