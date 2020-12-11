新加坡18日開放台人短期入境！外交部：研商兩國旅遊泡泡

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新加坡18日開放台人短期入境！外交部：研商兩國旅遊泡泡

記者林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-11 19:43:43

▲ Skytrax 公布世界機場評比，新加坡樟宜機場連續第 8 年蟬聯冠軍，台灣桃園機場排名第 18 ，比去年下滑 5 個名次。（圖／記者陳致宇攝）
▲ 新加坡政府今（11）日宣布，18日起正式開放來自台灣的短期旅客入境。（圖／NOWnews資料照，記者陳致宇攝）
新加坡政府於今（11）日宣布，將在本月18日起正式開放來自台灣的短期旅客入境新加坡。對此，外交部表示誠摯歡迎，並感謝新加坡政府肯定台灣到防疫成果，此舉也將有助累積雙方經驗與互信基礎，更有助促進兩國商貿往來。
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針對新加坡政府開放措施，外交部指出，台灣與新加坡長久以來在經貿、投資、文化、觀光各領域的交流合作密切。在今年全球新冠肺炎疫情爆發時，醫療口罩需求急迫，我國優先對新加坡出售口罩原料熔噴不織布，也曾經捐贈星方醫療口罩及N95口罩，充分展現抗疫無國界、台灣與新加坡並肩抗疫的合作精神。
外交部說，新加坡這次開放來自台灣旅客入境，以檢測代替居家隔離，有助雙方累積經驗及互信，以利研商兩國實施旅遊泡泡的可能性。外交部會持續密切關注相關資訊及疫情發展，並配合中央流行疫情指揮中心的政策，隨時進行評估。

而新加坡的開放措施，將在18日起正式實施，外交部提醒，旅客必須在出發前7至30天內向新加坡民航局線上申請單次入境「航空通行證」（Air Travel Pass, ATP），以及抵達星國前14天內沒有前往其他國家旅行的紀錄，抵達新加坡後，必須立刻接受新冠肺炎核酸檢測；如果檢測結果為陰性，就可以自由活動，不須居家檢疫，籲請國人前往星國務必遵守新加坡境內的防疫規定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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