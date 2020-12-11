嘉市南興國中慶52歲 黃敏惠喝楊桃汁感覺「像極了愛情」
嘉市南興國中慶52歲 黃敏惠喝楊桃汁感覺「像極了愛情」
記者郭政隆、陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-12-11 20:50:00
今年國際管樂節大型跨界晚會，經專家評核，嘉義市唯一入列學校的南興國中，今(11)日以「楊光桃城，南方之興」舉辦運動大會、書展、合唱比賽、午餐音樂會等一系列活動歡慶52屆校慶；市長黃敏惠喝了學生手作的楊桃汁後，直讚酸酸甜甜「像極了愛情」。
嘉義市南興國中今天舉辦運動大會歡慶52週年校慶，管樂班學生以群音飛舞、抑揚鏗鏘的琴鍵聲劃過天際開場，旗隊再以曼妙的舞姿穿插其間，展現出音樂比賽特優第一名水準。校慶系列活動包括書展、運動會、合唱比賽、午餐音樂會等。即將到來的國際管樂節大型跨界晚會，南興國中經專家評核後，是嘉義市唯一一所入列參與的學校。黃敏惠親自到校，祝賀學校52週年生日快樂並表示，南興國中在會考成績、品德教育、藝文活動、運動競賽、音樂比賽等各項活動與競賽，都有傑出表現，更有獨一無二的第二校區—探索體驗學校。
教育處長林立生指出，嘉義市各項大大小小的活動中，南興國中管樂旗隊不曾缺席，積極參與各項大型活動演出，例如：國際管樂節踩街、中小聯運開幕表演、教師節表揚大會串場演出等，期勉學校未來繼續特色辦學，並期許新任柯博議校長能夠帶領南興國中更上一層樓，培育更多社會多元人才。
校慶活動中，學校特別展現特色的校本課程－「楊光桃城，南方之興」成果，同學們拿出在課程中親手做的楊桃汁，邀請黃敏惠市長開「罐」試飲，黃敏惠喝了直讚酸酸甜甜「像極了愛情」。