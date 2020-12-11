外媒瘋傳南韓導演金基德「死於新冠肺炎」！終年59歲

曾經憑電影《聖殤》勇奪「第69屆威尼斯影展金獅獎」的59歲殿堂級南韓導演金基德，驚爆死於

！根據多家俄羅斯外媒報導：「南韓著名電影導演金基德，在拉脫維亞因新冠肺炎併發症去世。」

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據報導，最近金基德在俄羅斯、哈薩克共和國等地展開活動，去年他還擔任莫斯科國際電影節的委員會會長，今年也有在哈薩克共和國，用俄語拍攝了電影。據相關人士透露，金基德在拉脫維亞打算置產，並取得永久居留權。

可是，金基德卻在當地居住期間，不幸感染新冠肺炎，並在當地電影製片人的幫助下住院，但卻在入院第2天，便因併發症加重而去世。稍早，拉脫維亞政府正在查詢該事件的真實性，而另一位外交人士則表示：「由於醫院有嚴格的隱私保護條例，因此尚未證實金基德是否去世。」至於韓國外交部剛剛已經證實金基德的死訊。

▲▼導演金基德是許多國際影人的偶像。（圖／美聯社）

另外，釜山電影節執行委員長也宣布金基德導演死亡的消息，該執行委員長透露，金基德在當地醫院住院2天後，於今（11）日去世，而金基德的家人也在今日獲知消息。

導演金基德是唯一一位囊括世界3大國際影展榮譽的南韓導演，包括坎城影展的「一種注目」大奬（《阿里郎》）、威尼斯影展「最佳導演獎」（《空屋情人》）、柏林影展「最佳導演銀熊獎」（《援交天使》）。他的每部電影都被批評挑戰道德底線，雖然在南韓並非主流導演，但卻是國際不少電影人的偶像。