中天新聞台現場聚集200鐵粉　氣氛最嗨落在這時刻

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中天新聞台現場聚集200鐵粉　氣氛最嗨落在這時刻

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-12-11 21:41:51｜update2020-12-11 21:45:24

▲中天新聞台即將關台，從昨（9）日開始即於該台門口進行直播活動，現場最高峰聚集200人，當今（11）日下午20時許主播王又正出現時，現場氣氛來到最高點。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
▲中天新聞台即將關台，從昨（9）日開始即於該台門口進行直播活動，現場最高峰聚集200人，當今（11）日下午20時許主播王又正出現時，現場氣氛來到最高點。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
中天新聞台於今（11）日午夜確定證照到期，並於昨日起於中天大樓外舉辦直播活動，截至今日晚間21時為止，約聚集200位民眾，現場於午後仍宛如同樂會般歡樂，但在晚間18時過後，氣氛逐漸沸騰，並於晚間20時主播王又正等人到場後，來到最高峰。
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中天新聞台的換照案日前遭到國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，隨後向法院提起假處分，不過同樣遭到駁回，頻道確定12日午夜起到期。對此，中天新聞台日前宣布，自9日早上6時起將連續42小時直播不間斷，最後將於明日午夜0時起，與觀眾「跨入新媒體時代元年」。
據《NOWnews今日新聞》記者現場觀察，截至今日晚間21時為止，現場聚集約200位民眾，人潮擠爆中天大樓門前廣場，更有不少人駐足於人行道觀看。

警方指出，現場約部屬15至20名警力，由於中天方面有合法申請路權，因此並未進行任何管制，也開放民眾自由出入。

▲中天新聞台即將關台，從昨（9）日開始即於該台門口進行直播活動，現場最高峰聚集200人。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
▲中天新聞台即將關台，從昨（9）日開始即於該台門口進行直播活動，現場最高峰聚集200人。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
民眾除了專心觀看現場直播外，情緒也隨著新聞內容而波動。例如中天新聞台當家主播盧秀芳播報完最後晚間新聞，哽咽喊道「訂閱中天，守護台灣」，並鞠躬向觀眾致謝。民眾見此也在場外大聲呼喊「我們都沒離開」、「中天加油」等語，有人見到盧秀芳哽咽時，也一同拭淚。

而在主播王又正、資深媒體人彭文正於20時同台，並於節目上合唱周華健的《朋友》，現場民眾氣氛來到最高點。不少人紛紛拿起手機開啟手電筒，頓時外頭200人的人潮成為一遍燈海，場面頗是溫馨。而在播報完畢後，王又正也走進人潮慰問現場民眾，現場粉絲見狀圍起「人牆」將他包圍，王又正在一一與民眾照相後，約15分鐘後才回到新聞台。

現場陳姓男大生表示，「中天開15年，我們就看了15年」，但是最強調自由民進黨政府，如今卻強硬把中天關台，這是在抹滅人權。

前立委沈智慧也於傍晚出現在現場聲援中天，她向記者表示，「台灣從今天開始，走入獨裁國家」，一個民主國家政府能夠去關閉一家新聞台，這是民主的恥辱；她自己就是新聞專科出身，看到中天關台「我真的很難過」，所以專程身穿一襲黑外套，象徵來參加葬禮，來此弔唁民主已死、自由已死。

據了解，中天新聞台明日午夜0時起，將不在52頻道播送，轉往網路發展。而52頻道目前NCC與地方政府仍在審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理，也就是民眾轉台時，51台會直接跳往53台。
▲中天新聞台即將關台，從昨（9）日開始即於該台門口進行直播活動，現場最高峰聚集200人。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
▲中天新聞台即將關台，從昨（9）日開始即於該台門口進行直播活動，現場最高峰聚集200人。（圖／記者林調遜攝2020.12.11）
 
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