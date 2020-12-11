中天新聞台現場聚集200鐵粉　氣氛最嗨落在這時刻

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據《NOWnews今日新聞》記者現場觀察，截至今日晚間21時為止，現場聚集約200位民眾，人潮擠爆中天大樓門前廣場，更有不少人駐足於人行道觀看。
警方指出，現場約部屬15至20名警力，由於中天方面有合法申請路權，因此並未進行任何管制，也開放民眾自由出入。
民眾除了專心觀看現場直播外，情緒也隨著新聞內容而波動。例如中天新聞台當家主播盧秀芳播報完最後晚間新聞，哽咽喊道「訂閱中天，守護台灣」，並鞠躬向觀眾致謝。民眾見此也在場外大聲呼喊「我們都沒離開」、「中天加油」等語，有人見到盧秀芳哽咽時，也一同拭淚。
而在主播王又正、資深媒體人彭文正於20時同台，並於節目上合唱周華健的《朋友》，現場民眾氣氛來到最高點。不少人紛紛拿起手機開啟手電筒，頓時外頭200人的人潮成為一遍燈海，場面頗是溫馨。而在播報完畢後，王又正也走進人潮慰問現場民眾，現場粉絲見狀圍起「人牆」將他包圍，王又正在一一與民眾照相後，約15分鐘後才回到新聞台。
現場陳姓男大生表示，「中天開15年，我們就看了15年」，但是最強調自由民進黨政府，如今卻強硬把中天關台，這是在抹滅人權。
前立委沈智慧也於傍晚出現在現場聲援中天，她向記者表示，「台灣從今天開始，走入獨裁國家」，一個民主國家政府能夠去關閉一家新聞台，這是民主的恥辱；她自己就是新聞專科出身，看到中天關台「我真的很難過」，所以專程身穿一襲黑外套，象徵來參加葬禮，來此弔唁民主已死、自由已死。
據了解，中天新聞台明日午夜0時起，將不在52頻道播送，轉往網路發展。而52頻道目前NCC與地方政府仍在審理各家業者所提出的頻道變更計畫，現階段暫以「跳頻」方式處理，也就是民眾轉台時，51台會直接跳往53台。