蔡英文與4國領袖登法週刊封面　呂秋遠：不當強國當好國

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂秋遠回顧，想想歷史課本，我們的記憶是，中美英法俄，是二次大戰以後的世界五強，也是聯合國安全理事會的當然常任理事國。在台灣被趕出聯合國以後，台灣別說是世界五強，簡直是國際孤兒。精確的說，應該說是國際受虐兒。
呂秋遠無奈表示，天底下，哪裡有人可以禁止另一個人，不能出門交朋友、不能參加社團活動、隨時恐嚇對方要打、拿著槍在家門耀武揚威？受虐這麼久，還沒有法官可以裁定保護令，這才令人悲傷。
不過，講起台灣的優良防疫表現，呂秋遠驕傲表示，只是，透過這次的疫情，我們的政府與人民，展現了異於其他大國的實力。台灣目前一整年的確診人數，遠低於其他國家一日的確診人數，經濟成長率在疫情肆虐下，仍在全世界首屈一指，股市攀升到1萬4千點。目前台灣人的日常生活，幾乎不受限制，商業活動一切如常。
文末，呂秋遠說：「這張法國雜誌的封面，不是什麼了不起的成就（因為比起這件事，還有更好的、更實質的在後面），但是那張臉孔，不只是蔡英文，而是代表了千千萬萬個台灣人，我們求自由平等，也求安居樂業，這一切，在中國的威脅下，我們仍然緩步前進中。」最後，他勉勵，島孤人不孤，我們好好過，不當強國當好國。
新聞來源為Newtalk 新頭殼