蔡英文與4國領袖登法週刊封面　呂秋遠：不當強國當好國

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蔡英文與4國領袖登法週刊封面　呂秋遠：不當強國當好國

新頭殼newtalk

calendar_today2020-12-12 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ 法國「重點週刊」11日出刊最新一期雜誌，以「誰將主宰世界？」為名，且封面將總統蔡英文與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、中國領導人習近平、美國總統當選人拜登（Joe Biden）並列，顯現出台灣在國際媒體中的重要性來越高。（圖／新頭殼）
法國「重點週刊」11日出刊最新一期雜誌，以「誰將主宰世界？」為名，且封面將總統蔡英文與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、中國領導人習近平、美國總統當選人拜登（Joe Biden）並列，顯現出台灣在國際媒體中的重要性來越高。對此，經常發表時事看法的呂秋遠律師在臉書表示，「蔡英文的臉孔在雜誌上出現，是代表了千千萬萬個台灣人，我們求自由平等，也求安居樂業。」
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「重點週刊」（Le Point）本期的主題為「美洲、亞洲、歐洲…誰將主宰世界？」封面是世界五大領袖爭鋒賽跑，而蔡英文也並排在封面中。呂秋遠指出，《觀點》雜誌，在1972年就已經成立，主要報導政治新聞，屬於中間偏右的保守立場。法國的政治光譜，百花齊放，所以這份雜誌不一定是法國人的主要觀點，但確實可以代表某些關心國際政治的法國人，對於目前世界局勢的看法。
呂秋遠回顧，想想歷史課本，我們的記憶是，中美英法俄，是二次大戰以後的世界五強，也是聯合國安全理事會的當然常任理事國。在台灣被趕出聯合國以後，台灣別說是世界五強，簡直是國際孤兒。精確的說，應該說是國際受虐兒。

呂秋遠無奈表示，天底下，哪裡有人可以禁止另一個人，不能出門交朋友、不能參加社團活動、隨時恐嚇對方要打、拿著槍在家門耀武揚威？受虐這麼久，還沒有法官可以裁定保護令，這才令人悲傷。

不過，講起台灣的優良防疫表現，呂秋遠驕傲表示，只是，透過這次的疫情，我們的政府與人民，展現了異於其他大國的實力。台灣目前一整年的確診人數，遠低於其他國家一日的確診人數，經濟成長率在疫情肆虐下，仍在全世界首屈一指，股市攀升到1萬4千點。目前台灣人的日常生活，幾乎不受限制，商業活動一切如常。

文末，呂秋遠說：「這張法國雜誌的封面，不是什麼了不起的成就（因為比起這件事，還有更好的、更實質的在後面），但是那張臉孔，不只是蔡英文，而是代表了千千萬萬個台灣人，我們求自由平等，也求安居樂業，這一切，在中國的威脅下，我們仍然緩步前進中。」最後，他勉勵，島孤人不孤，我們好好過，不當強國當好國。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

呂秋遠律師在臉書發表蔡英文登上法國「重點週刊」封面的看法。 圖 : 翻攝自呂秋遠 臉書
呂秋遠律師在臉書發表蔡英文登上法國「重點週刊」封面的看法。 圖 : 翻攝自呂秋遠 臉書
 
呂秋遠律師在臉書發表蔡英文登上法國「重點週刊」封面的看法。 圖 : 翻攝自呂秋遠 臉書
呂秋遠律師在臉書發表蔡英文登上法國「重點週刊」封面的看法。 圖 : 翻攝自呂秋遠 臉書
 
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