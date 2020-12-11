中天關台倒數　蔡衍明現身精神喊話：我以中天新聞人為傲

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中天關台倒數　蔡衍明現身精神喊話：我以中天新聞人為傲

記者賴志昶、林莞茜 /台北報導

calendar_today2020-12-11 23:49:16｜update2020-12-12 00:18:13

旺旺中時集團董事長蔡衍明以所有中天新聞人為傲。（圖／記者林調遜攝影，2020.12.11）
▲旺旺中時集團董事長蔡衍明以所有中天新聞人為傲。（圖／記者林調遜攝影，2020.12.11）
中天新聞台今（11）日午夜過後確定關台，9日開始中天新聞在中天大樓前舉辦倒數42小時不斷電直播活動，現場截止今晚為止聚集約200人。旺旺中時集團董事長蔡衍明於今晚10時現身中天大樓，並於一樓與眾多記者、主播一同錄影。蔡衍明先是與同仁們齊坐，仔細聆聽大家對中天的感情以及經驗的分享，而後在11時發表談話，一句「謝謝我們中天新聞人，我以你們為驕傲。」讓現場掌聲響起，他強調，如今我們在2個月不到就被執行死刑，就代表我們將媒體監督的第四權彰顯出來，這是我們的榮耀，我們將轉型，「這是重生，大家加油」。
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中天新聞台今晚於中天大樓前舉辦活動，現場於下午10時來到最高潮。包含主播王又正、戴立綱等中天當家主播、記者來到一樓大廳齊聚，並在鏡頭前一吐心裡話，場面溫馨，當談到今日關台的心酸時，不少人不禁流下眼淚。
除了主播、記者之外，現場最受矚目的是蔡衍明。不過，全程一臉肅穆的蔡衍明，僅簡單談到「這是一個重生，大家加油。」

隨後，主播林嘉源補充，當時中天確定關台時，蔡衍明來到中天對大家說，「我對不起你們大家，如果有人做錯，是他自己做錯。」語畢讓現場更多人跟著紅了眼眶。

▲旺旺中時集團董事長蔡衍明。（圖／記者林調遜攝影，2020.12.11）
▲旺旺中時集團董事長蔡衍明。（圖／記者林調遜攝影，2020.12.11）
 

而在錄影現場之外，也聚集200多位民眾在場聲援。當蔡衍明出現在鏡頭前時，現場爆出大量掌聲，一陣「旺董加油」聲此起彼落，而當民眾看到心愛的主播與記者哭成淚人兒時，也跟著哽咽紅了眼眶。

在聆聽完主播與記者們在中天這段歲月內所經歷的一切後，蔡衍明於晚間11時再度現身，並於中天大樓一樓發表談話。「謝謝我們中天新聞人，我以你們為驕傲。」蔡衍明表示，今天中天新聞台被關的原因，就是各位記者真正做到第四權，才會導致這個結果。

蔡衍明說，台北市議員羅智強10月中旬曾說過，中天關定了，到現在不到2個月就關台，「判死刑到執行死刑2個月就做到了」，這就是政府害怕監督，甚至是準備做對不起817萬人的事。他提到，旺旺中時媒體集團的經營理念就是「真道理性、真愛台灣」，愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，這也是做主人的人要做到的事情，而媒體第四權，更是要監督政府有沒有真的讓人民過好日子。

▲旺旺中時集團董事長蔡衍明以所有中天新聞人為傲。（圖／記者林調遜攝影，2020.12.11）
▲旺旺中時集團董事長蔡衍明以所有中天新聞人為傲。（圖／記者林調遜攝影，2020.12.11）
蔡衍明強調，他們不是反政府，而是要監督政府，雖然中天結束了，但這是讓大家有機會讓重生，大家不需悲傷，這是一個機會讓我們重生，中天還會繼續要讓台灣更好。
最後，蔡衍明也坦承，在新媒體這塊或許有些地方不會做得很好，但他相信一定會慢慢地越來越好，同時更呼籲在場的其他媒體前輩，大家一起用心、有心讓媒體第四權真的被彰顯出來。
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