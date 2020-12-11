知名部落客病逝！臉書遺言「請大家為我開心」 全場淚崩
知名部落客病逝！臉書遺言「請大家為我開心」 全場淚崩
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-11 23:31:52
2020年又帶走一位名人。知名部落客「仿妝夭后Yui」今（11）日驚傳過世，她在臉書粉書曝光預先寫好的最後發文，要大家「不用覺得傷心，相反的要為我感到開心，因為我終於能夠脫離痛苦的疾病地獄」，並在文末直言最放不下年幼的女兒，讓網友不禁淚崩。
「仿妝夭后Yui」今年6月就在臉書透露自己被診斷出罹患「肺腺癌4期」，隨後她便經常分享對抗病魔的歷程，但從之前的發文就可以看得出來，Yui的病況並不樂觀，在11月時曾發文坦承「我很不好，非常不好」，因為藥物的副作用很大。而今日更傳出Yui不幸病逝的消息，由弟弟在臉書替她分佈最後一篇文章，「如果你們看到這篇貼文，就表示我已經離開這個世界，去當小天使了。 不用覺得傷心，相反的要為我感到開心，因為我終於能夠脫離痛苦的疾病地獄，這是多麼棒的一件事！謝謝大家這麼久以來的支持和陪伴，我都點滴在心頭。希望我曾經的存在有為這個世界帶來一點美好，也希望這份美好可以延續下去，畢竟最放不下的還是孩子，我只希望她能夠健康平安快樂的成長」。不捨的網友紛紛在底下留言祝福Yui一路好走，更有許多粉絲直呼好難過，留下哭臉的表情符號，留言區的氣氛十分感傷。（編輯：倪浩軒）