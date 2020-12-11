知名部落客病逝！臉書遺言「請大家為我開心」　全場淚崩

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

知名部落客病逝！臉書遺言「請大家為我開心」　全場淚崩

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-11 23:31:52

▲知名部落客「仿妝夭后 Yui」驚傳病逝，今（11）日在臉書粉專曝光她預先寫好的遺言，要粉絲替她「感到開心」。（圖／翻攝自「仿妝夭后 Yui」臉書粉專）
▲知名部落客「仿妝夭后 Yui」驚傳病逝，今（11）日在臉書粉專曝光她預先寫好的遺言，要粉絲替她「感到開心」。（圖／翻攝自「仿妝夭后 Yui」臉書粉專）
2020年又帶走一位名人。知名部落客「仿妝夭后Yui」今（11）日驚傳過世，她在臉書粉書曝光預先寫好的最後發文，要大家「不用覺得傷心，相反的要為我感到開心，因為我終於能夠脫離痛苦的疾病地獄」，並在文末直言最放不下年幼的女兒，讓網友不禁淚崩。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「仿妝夭后Yui」今年6月就在臉書透露自己被診斷出罹患「肺腺癌4期」，隨後她便經常分享對抗病魔的歷程，但從之前的發文就可以看得出來，Yui的病況並不樂觀，在11月時曾發文坦承「我很不好，非常不好」，因為藥物的副作用很大。
而今日更傳出Yui不幸病逝的消息，由弟弟在臉書替她分佈最後一篇文章，「如果你們看到這篇貼文，就表示我已經離開這個世界，去當小天使了。 不用覺得傷心，相反的要為我感到開心，因為我終於能夠脫離痛苦的疾病地獄，這是多麼棒的一件事！謝謝大家這麼久以來的支持和陪伴，我都點滴在心頭。希望我曾經的存在有為這個世界帶來一點美好，也希望這份美好可以延續下去，畢竟最放不下的還是孩子，我只希望她能夠健康平安快樂的成長」。
▲知名部落客Yui今（11）日不幸病逝，在臉書公佈了她的最後發文。（圖／翻攝自「仿妝夭后
▲知名部落客Yui今（11）日不幸病逝，在臉書公佈了她的最後發文。（圖／翻攝自「仿妝夭后 Yui」臉書）
不捨的網友紛紛在底下留言祝福Yui一路好走，更有許多粉絲直呼好難過，留下哭臉的表情符號，留言區的氣氛十分感傷。（編輯：倪浩軒）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

2020進入尾聲　10大頭條哪個最震撼？

繼續作答
近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

近期移工確診病例激增，您覺得需要先暫停移工來台嗎？

繼續作答
您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

您贊成未來人工流產不在需要經過配偶同意？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀