新北首場新世代青年城市論壇 侯友宜：查證假訊息很重要
新北首場新世代青年城市論壇 侯友宜：查證假訊息很重要
記者陳志仁/新北報導
calendar_today2020-12-12 01:02:45
新北市11日在市立三民高中召開「學生培力營─2020新世代青年城市論壇」，透過新創藝、新媒體、新創業、新科技及新教育等面向，希望培養高中職生創意及領導能力；新北市長侯友宜強調，新科技引領時代，卻也改變大眾閱讀習慣，因此查證假訊息很重要。
侯友宜表示，年輕朋友面臨全球化及新科技所帶來的全新挑戰，必須接軌世界來強化國際競爭力，為傾聽新世代的意見與想法；市府特舉辦2020青年城市論壇，鼓勵學生思考如何改善生活環境，並培養高中職生團隊合作及領袖魅力，盼學生領袖走出自己的道路。教育局指出，論壇由三組學生代表分享「超政」校園提案，分別有穀保家商代表「新媒體組」告訴大家如何打破媒體同溫層，呼籲重視媒體識讀；「新教育組」的康橋高中關懷偏鄉孩童教育問題，利用遠距教學提升孩童英語能力；丹鳳高中則以「新世代穿搭鏡計畫」為題，提出網紅穿搭鏡，讓大家不用試衣服就能秀出服裝態度。侯友宜讚賞學生們短短1分半鐘皆能掌握報告精隨，並指出新媒體、新教育及新科技是世界潮流，新科技引領時代，卻也改變大眾閱讀習慣，因此查證假訊息很重要；呼籲大家「用你的真實定義你自己」，認為城鄉差距要靠新科技改善，更要引進師資，讓孩童在多元環境安心就讀。