美參院通過國防授權法案！抗中軍事發展 將送川普簽署
美參院通過國防授權法案！抗中軍事發展 將送川普簽署
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-12 06:20:29｜update2020-12-12 07:29:05
美國國會參、眾兩院 12 月 2 日對規模高達 7400 億美元的《 2021 年國防授權法案》（ NDAA FY21 ）達成共識，繼眾議院於 8 日壓倒性通過後，參議院 11 日也以多數通過。該法案內容涉及多個美國以外地區的議題，包括中國、台灣與香港。
綜合外媒報導，參議院目前雖是由共和黨占多數，但最後仍以 84 票贊成、 13 票反對通過法案，先前眾議院則是以 335 票贊成、 78 票反對通過，贊成票數都超過 2/3 。法案涉台部分包含對台軍售、建議建立台美醫療安全夥伴關係等，同時確定建立太平洋威懾倡議（ Pacific Deterrence Initiative ）的新計劃，以強化美國在印太區域的攻防能力，並制定多項條款以制止中國的惡意行為，如取得敏感的國防知識產權權及數據、要求中方公開在美經營的軍事企業、禁向香港警察出口管制國防物品和軍需品等。
接下來，法案將送交川普簽署，他將有 10 天的時間決定要不要動用否決權，或是讓法案自動生效。不過，由於不滿法案部分內容，如沒有廢除《通訊傳播正當行為法》（ Communications Decency Act ）第 230 款給予社交媒體公司的責任保護傘等，川普先前已揚言要否決該法案。根據美國憲法規定，若總統行使否決權退回法案，而參眾兩院經重新表決後，均以 2/3 的絕對多數通過法案的話，就得以推翻總統的否決權。